BEM-ESTAR

Rede baiana de academias de luxo abre unidade exclusiva com investimento de R$ 3 milhões

Localizado em Ilhéus, empreendimento conta com equipamentos de última geração, sauna, crioterapia e capacidade limitada a 250 membros.

Elaine Sanoli

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 06:00

BeLive em Ilhéus Crédito: Divulgação

A Bahia vai ganhar a primeira unidade da academia de luxo be.live Wellness Space. Com um investimento de cerca de R$ 3 milhões, o empreendimento, localizado no edifício Avenida Center, em Ilhéus, no litoral sul da Bahia, é resultado de dois anos de planejamento e desenvolvimento do Grupo Almeida Carneiro.

A be.live ocupa uma área de 260 m², dividida em dois pavimentos, e possui capacidade limitada a 250 membros. Os treinos são realizados mediante agendamento, a fim de garantir atenção individualizada e conforto aos clientes.

O primeiro pavimento reúne recepção e vestiários com armários individuais, além de comodidades como produtos de higiene da marca Avatim, toalhas, roupões, café Nespresso, frutas e água mineral. O ambiente conta, ainda, com atendimentos especializados de fisioterapia e nutrição, além de abrigar o Recovery Space. Nesse espaço, os clientes têm acesso a sauna, banheira de crioterapia, ducha para banho de contraste e botas de compressão pneumática. Os serviços são voltados à recuperação muscular, à melhora do desempenho físico e à qualidade de vida.

BeLive em Ilhéus 1 de 15

No segundo pavimento, estão as áreas de musculação, treinamento cardiorrespiratório e alongamento, equipadas com aparelhos da linha Artis Black, da grife italiana Technogym, referência mundial em tecnologia e equipamentos voltados ao wellness. O andar também dispõe de um lounge com vista para o mar, destinado ao descanso e à convivência. A ambientação do espaço contempla, ainda, música personalizada, aromatização exclusiva e temperatura controlada.

A academia foi desenvolvida a partir de um estudo de viabilidade que considerou fatores como o potencial do mercado regional, o perfil do público, a capacidade operacional e as perspectivas de sustentabilidade financeira. A concepção estratégica buscou equilibrar exclusividade, excelência na prestação de serviços e eficiência operacional, estabelecendo bases para o desenvolvimento e a consolidação da marca.

“O conceito da be.live foi desenvolvido a partir de referências dos melhores wellness clubes do planeta, que combinam treinamento de resultados, recuperação muscular, tecnologia, design e hospitalidade, com atendimento integrado de profissionais de educação física, de fisioterapia e de nutrição”, diz o engenheiro civil Bailon Carneiro, sócio-diretor da be.live e diretor executivo da Construtora Almeida Carneiro. “Pretendemos introduzir uma nova referência no mercado baiano, com investimento em equipamento de última geração, em serviços personalizados e em atendimento de qualidade multidisciplinar”.