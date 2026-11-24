COMÉRCIO

Rede varejista com mais de 200 lojas no Brasil inaugura nova unidade na Bahia

Lojas Avenida chegará à sua 20ª unidade no estado nesta sexta-feira (27), com inauguração em Dias D'Ávila

Elaine Sanoli

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 06:00

Lojas Avenida Crédito: Divulgação

A rede varejista Lojas Avenida vai ampliar sua presença na Bahia com a inauguração de uma nova unidade em Dias d'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), nesta sexta-feira (27). Localizada na Avenida Brasil, no Centro da cidade, a loja será a 20ª da marca em território baiano.

A nova unidade oferecerá o portfólio completo da rede, que inclui roupas masculinas, femininas e infantis, calçados e artigos para o lar, com foco na oferta de produtos a preços acessíveis.

A inauguração faz parte do plano de expansão da varejista, que prevê a abertura de quatro novas lojas até o fim de 2026. Além da Bahia, os estados de Pernambuco, Mato Grosso e Goiás receberão novas unidades entre novembro e dezembro.

Após a abertura em Dias d'Ávila, a rede inaugurará uma loja no bairro de Água Fria, no Recife (PE), em 1º de dezembro. Em seguida, será a vez de Campo Novo do Parecis (MT), no dia 10. O calendário de inaugurações será encerrado em 17 de dezembro, com a abertura de uma unidade no Shopping Passeio das Águas, em Goiás.

Com as inaugurações, Mato Grosso passará a liderar o ranking de estados com maior presença da marca, com 33 unidades, seguido pelo Pará, com 32. Goiás chegará a 26 lojas, enquanto a Bahia e Pernambuco passarão a contar com 20 e 15 unidades, respectivamente.