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Refinaria de Mataripe é a segunda maior do Brasil em volume de petróleo processado

Unidade baiana refinou média de 262,1 mil barris por dia em 2025 e recebeu mais de R$ 4 bilhões em investimentos desde 2021

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 12:49

Refinaria de Mataripe processou média de 262,1 mil barris de petróleo por dia em 2025
Refinaria de Mataripe processou média de 262,1 mil barris de petróleo por dia em 2025 Crédito: Divulgação

A Refinaria de Mataripe, na Bahia, ocupa a segunda posição entre as unidades brasileiras com maior volume médio de petróleo processado. Em 2025, a planta refinou 262,1 mil barris por dia, conforme o Anuário Estatístico 2026 da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O resultado ficou atrás apenas da Replan, em Paulínia, São Paulo, que alcançou 395,7 mil barris diários. No acumulado do ano, Mataripe processou 95,1 milhões de barris, maior volume desde que a Acelen, empresa de energia do Mubadala Capital, assumiu a gestão, em dezembro de 2021. A unidade tem capacidade instalada para processar 302 mil barris por dia.

A refinaria responde por 14% da capacidade de refino do Brasil, 42% da região Nordeste e 80% da Bahia. Segundo a Acelen, a operação representa 10% do Produto Interno Bruto (PIB) baiano e 16% da arrecadação estadual de ICMS. São mais de 1,2 mil postos de trabalho, aproximadamente 81% deles na Bahia, além de quase 3,5 mil empregos indiretos.

Refinaria de Mataripe é destaque nacional em produção

Refinaria de Mataripe responde por 80% da capacidade de refino da Bahia por Divulgação
Unidade baiana é a segunda maior do Brasil em volume médio de petróleo processado por Divulgação
Refinaria de Mataripe processou média de 262,1 mil barris de petróleo por dia em 2025 por Divulgação
Operação de Mataripe oferece mais de 30 produtos e atende mais de 100 clientes por Divulgação
Acelen afirma ter investido mais de R$ 4 bilhões na modernização e eficiência da refinaria por Divulgação
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Refinaria de Mataripe responde por 80% da capacidade de refino da Bahia por Divulgação

Desde o início da gestão, a companhia afirma ter investido mais de R$ 4 bilhões na modernização e na eficiência da unidade. “O trabalho tem gerado resultados concretos, como aumento de produção, ganhos de eficiência e segurança energética; redução do consumo de energia e das emissões”, afirmou o vice-presidente de Operações da Acelen, Celso Ferreira.

Entre 2022 e 2025, o consumo total de energia por barril caiu 11%. No mesmo intervalo, o uso de água foi reduzido em 23,8%, de 1.684 para 1.284 metros cúbicos por hora, enquanto o índice de reúso avançou de 37% para 56%. Em 2025, a empresa também desviou 93,12% dos resíduos dos aterros, com destinação para reciclagem, reaproveitamento e recuperação energética.

A estrutura logística da operação inclui o Terminal Marítimo de Madre de Deus e terminais terrestres em Candeias, Jequié e Itabuna, conectados por 679 quilômetros de dutos. A primeira etapa da requalificação do terminal marítimo recebeu R$ 70 milhões e permitiu a chegada de navios da classe SuezMax, com capacidade para transportar 1 milhão de barris.

Atualmente, a refinaria oferece mais de 30 produtos e atende mais de 100 clientes. A demanda externa de eletricidade da unidade passou a ser integralmente suprida pelo Acelen SolarPark I, instalado no semiárido baiano e com capacidade de 161 MWp.

A empresa também desenvolve, na Bahia e em Minas Gerais, um projeto de biorrefinaria destinado à produção anual de 1 bilhão de litros de combustíveis renováveis. A proposta inclui combustível sustentável de aviação (SAF) e diesel renovável (HVO) produzidos a partir da macaúba.

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