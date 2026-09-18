BAHIA

Refinaria de Mataripe é a segunda maior do Brasil em volume de petróleo processado

Unidade baiana refinou média de 262,1 mil barris por dia em 2025 e recebeu mais de R$ 4 bilhões em investimentos desde 2021

Carol Neves

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 12:49

Refinaria de Mataripe processou média de 262,1 mil barris de petróleo por dia em 2025 Crédito: Divulgação

A Refinaria de Mataripe, na Bahia, ocupa a segunda posição entre as unidades brasileiras com maior volume médio de petróleo processado. Em 2025, a planta refinou 262,1 mil barris por dia, conforme o Anuário Estatístico 2026 da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O resultado ficou atrás apenas da Replan, em Paulínia, São Paulo, que alcançou 395,7 mil barris diários. No acumulado do ano, Mataripe processou 95,1 milhões de barris, maior volume desde que a Acelen, empresa de energia do Mubadala Capital, assumiu a gestão, em dezembro de 2021. A unidade tem capacidade instalada para processar 302 mil barris por dia.

A refinaria responde por 14% da capacidade de refino do Brasil, 42% da região Nordeste e 80% da Bahia. Segundo a Acelen, a operação representa 10% do Produto Interno Bruto (PIB) baiano e 16% da arrecadação estadual de ICMS. São mais de 1,2 mil postos de trabalho, aproximadamente 81% deles na Bahia, além de quase 3,5 mil empregos indiretos.

Refinaria de Mataripe é destaque nacional em produção 1 de 5

Desde o início da gestão, a companhia afirma ter investido mais de R$ 4 bilhões na modernização e na eficiência da unidade. “O trabalho tem gerado resultados concretos, como aumento de produção, ganhos de eficiência e segurança energética; redução do consumo de energia e das emissões”, afirmou o vice-presidente de Operações da Acelen, Celso Ferreira.

Entre 2022 e 2025, o consumo total de energia por barril caiu 11%. No mesmo intervalo, o uso de água foi reduzido em 23,8%, de 1.684 para 1.284 metros cúbicos por hora, enquanto o índice de reúso avançou de 37% para 56%. Em 2025, a empresa também desviou 93,12% dos resíduos dos aterros, com destinação para reciclagem, reaproveitamento e recuperação energética.

A estrutura logística da operação inclui o Terminal Marítimo de Madre de Deus e terminais terrestres em Candeias, Jequié e Itabuna, conectados por 679 quilômetros de dutos. A primeira etapa da requalificação do terminal marítimo recebeu R$ 70 milhões e permitiu a chegada de navios da classe SuezMax, com capacidade para transportar 1 milhão de barris.

Atualmente, a refinaria oferece mais de 30 produtos e atende mais de 100 clientes. A demanda externa de eletricidade da unidade passou a ser integralmente suprida pelo Acelen SolarPark I, instalado no semiárido baiano e com capacidade de 161 MWp.