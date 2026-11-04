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Renda mensal de R$ 78 mil, idade média de 39 anos e quase 68 mil cadastros: quem são os 'sugar daddies' na Bahia

Estado reúne quase 642 mil cadastros no MeuPatrocínio e lidera no Nordeste

Carol Neves

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 10:13

Encontro entre casal Crédito: Imagem gerada por IA

Os homens cadastrados como sugar daddies na Bahia têm renda média mensal de R$ 78 mil e idade média de 39 anos, segundo levantamento divulgado pelo site de relacionamentos MeuPatrocínio. A plataforma informa reunir 67,9 mil perfis nessa categoria no estado, em uma base na qual há cerca de seis mulheres cadastradas como sugar babies para cada sugar daddy.

Os dados de 2026 colocam a Bahia como o estado com mais cadastros no Nordeste e o sétimo do Brasil dentro da plataforma. São 641.902 perfis, com crescimento de 1,17% em relação ao ano anterior.

Relacionamentos sugar envolvem dinheiro, presentes ou pagamento de despesas em troca de companhia e intimidade, podendo incluir relações sexuais. Quem oferece o apoio financeiro é chamado de sugar daddy, no caso dos homens, ou sugar mommy, no das mulheres. Na outra ponta estão os sugar babies, geralmente mais jovens. O formato varia: pode haver uma ajuda mensal combinada ou benefícios oferecidos ao longo da relação.

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Entre as mulheres cadastradas como sugar mommies na Bahia, a renda média mensal é de R$ 49 mil e a idade média chega a 47 anos. Essa categoria reúne cerca de 25 mil perfis. Para as sugar babies, a plataforma informa idade média de 27 anos.

Os valores de renda e as médias de idade foram fornecidos pela empresa. O material divulgado não detalha como essas informações foram coletadas ou verificadas, nem esclarece quantos dos cadastros correspondem a usuários ativos.

Salvador concentra 356.323 perfis, o equivalente a 55,5% da base baiana. Feira de Santana aparece em seguida, com 37.429, e Vitória da Conquista ocupa a terceira posição, com 28.092. Juntas, as três cidades respondem por 65,7% dos registros no estado.

As mulheres cadastradas como sugar babies formam o maior grupo da plataforma na Bahia: são aproximadamente 413,6 mil perfis em 2026, ante 408,8 mil em 2025. Os homens na categoria sugar baby somam 135,4 mil, contra 134,1 mil no ano anterior.