TURISMO

Resort na Bahia com seis piscinas, spa e sala VIP em aeroporto mantém Chave Michelin pelo segundo ano consecutivo; saiba mais

Localizado em 92 hectares de Mata Atlântica, empreendimento tem 38 bangalôs, spa com vista para o mar e experiências ligadas à natureza e à cultura da Costa do Cacau

Perla Ribeiro

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 13:29

Txai Resort (Itacaré) Crédito: Divulgação

Pelo segundo ano consecutivo, o Txai Resort Itacaré, na Costa do Cacau, mantém uma Chave Michelin na seleção oficial de hotéis do Brasil do Guia Michelin. O reconhecimento destaca estabelecimentos que oferecem uma experiência de hospedagem considerada especialmente diferenciada pelo guia. Certificado pelo grupo Relais & Châteaux e pertencente ao Grupo RFM, o resort reúne hospedagem, gastronomia, lazer e bem-estar em uma área preservada no sul da Bahia.

Inserido em 92 hectares de Mata Atlântica preservada, em uma região ambientalmente protegida e que integra a rota de baleias e golfinhos, o empreendimento está cercado por coqueiros, águas cristalinas e paisagens naturais. A arquitetura rústica e autoral foi pensada para se integrar ao entorno e valorizar as características da Costa do Cacau.

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A seleção do Guia Michelin considera diferentes aspectos da experiência hoteleira, incluindo localização, arquitetura, design, qualidade do serviço, personalidade, autenticidade e relação entre a experiência oferecida e seu valor. A permanência do Txai na seleção pelo segundo ano consecutivo mantém o resort entre os empreendimentos reconhecidos pelo guia no país.

Resort tem 38 bangalôs e 3 km de praia

Com apenas 38 bangalôs distribuídos em sete categorias, o resort aposta em uma proposta de exclusividade e contato direto com a natureza. As acomodações ficam à beira-mar, ao longo de 3 quilômetros de praia deserta, combinando a estrutura de hospedagem com o cenário natural da região.

A estrutura inclui seis piscinas, bares, spa com vista para o mar e programação de lazer para diferentes faixas etárias. O empreendimento também conta com sala VIP no aeroporto de Ilhéus, heliponto e infraestrutura para eventos e celebrações. Entre as experiências oferecidas aos hóspedes estão atividades guiadas pela Mata Atlântica, visitas relacionadas à produção de cacau e observação de baleias, conectando a hospedagem às características do território.

Gastronomia valoriza sabores da Bahia

A gastronomia também faz parte da experiência. A cozinha combina sabores típicos da Bahia com criações próprias, valorizando ingredientes e referências da região. O resort conta com os restaurantes Orixás e Praia, sob comando do chef Nena. A proposta acompanha a identidade do empreendimento de integrar a experiência dos hóspedes ao ambiente e à cultura da Costa do Cacau.

Além da estrutura de hospedagem e lazer, o Txai mantém projetos voltados à conservação da biodiversidade e à relação com a comunidade local. O Instituto Companheiros do Txai desenvolve ações de educação ambiental, enquanto o projeto Txaitaruga atua no monitoramento da praia e na preservação das tartarugas marinhas que utilizam a região para desova.