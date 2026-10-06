RECONHECIMENTO INTERNACIONAL

Resort na Bahia é eleito o melhor da América do Sul pela 8ª vez; veja qual

Estabelecimento hoteleiro ficou em primeiro lugar no ranking da Condé Nast Traveler, enquanto outro resort de Trancoso também aparece entre os cinco melhores da região

Perla Ribeiro

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 15:55

UXUA Casa Hotel & Spa é eleito o melhor da América do Sul pela 8ª vez Crédito: Reprodução

Um resort instalado no coração de Trancoso, no sul da Bahia, voltou a ocupar o topo de uma das principais premiações internacionais do turismo de luxo. O UXUA Casa Hotel & Spa, localizado no Quadrado de Trancoso, foi eleito pela oitava vez o melhor resort da América do Sul no Reader’s Choice Awards, da tradicional revista Condé Nast Traveler.

O resultado coloca novamente a Bahia em destaque no cenário internacional de viagens de luxo. Na mesma categoria, outro empreendimento de Trancoso também aparece entre os cinco primeiros: o Fasano Trancoso, que ficou na quinta colocação. O UXUA conquistou o primeiro lugar na categoria de melhores resorts da América do Sul. Na sequência, aparecem o VIK Chile, em segundo; Tierra Patagonia, em terceiro; e Bahía VIK José Ignacio, em quarto.

Conheça o resort eleito o melhor da América do Sul pela 8ª vez 1 de 40

O Fasano Trancoso completou o grupo dos cinco primeiros colocados. O empreendimento foi inaugurado em 2021 e reforçou a presença do destino baiano entre os resorts mais bem avaliados pelos leitores da publicação. A edição deste ano do prêmio contou com 798.867 leitores, que participaram da votação aberta realizada entre 1º de abril e 30 de junho de 2026. O público escolheu os destaques em categorias como hotéis, resorts, cidades, países, companhias aéreas, cruzeiros, spas e destinos turísticos.

Hotel nasceu da recuperação de casas antigas

O UXUA surgiu a partir do trabalho do designer holandês Wilbert Das, ex-diretor criativo da marca italiana Diesel, e de seu parceiro Bob Shevlin. Os dois se apaixonaram por Trancoso e começaram a recuperar casas antigas do Quadrado Histórico em parceria com artesãos da região.

A proposta preservou técnicas tradicionais de construção e utilizou materiais recuperados, combinando arquitetura, natureza, arte e conforto. Atualmente, o empreendimento reúne 18 casas exclusivas, sendo 15 no Quadrado e outras três no UXUA Maré, na praia de Itapororoca. A operação conta com mais de 130 funcionários, em sua maioria moradores da própria região.

Projeto aposta em turismo regenerativo

O conceito do empreendimento também está ligado à economia circular e ao chamado turismo regenerativo, que busca ir além da redução dos impactos ambientais e contribuir para a recuperação de áreas e recursos naturais. No UXUA Maré, três casas foram reconstruídas após serem transplantadas do interior de Minas Gerais. O espaço fica cercado por seis hectares de Mata Atlântica preservada e conta ainda com restaurante, bar, lounge e academia ao ar livre.

Já as unidades do Quadrado ficam distribuídas em um jardim privativo de 9 mil metros quadrados, onde também estão piscina, academia, sauna, spa e ateliê.

Bahia também aparece em outros reconhecimentos

O empreendimento já havia sido escolhido pela Time Magazine, em 2025, como um dos locais mais extraordinários do mundo. Em 2026, o UXUA Maré também apareceu na seleção da Condé Nast Traveler de melhores novos hotéis da América Latina. A propriedade ainda foi finalista do Prêmio de Visão Sustentável da Brazilian Luxury Travel Association (BLTA) e foi escolhida três vezes pela Virtuoso Travel Network entre os cinco principais membros da rede por sua atuação em turismo sustentável.