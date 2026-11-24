GASTRONOMIA

Restaurante da Bahia é o brasileiro mais bem colocado em lista dos melhores da América Latina

Origem, de Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, ficou em 59º lugar no ranking ampliado do The 50 Best.

Wendel de Novais

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 08:07

Restaurante Origem Crédito: Reprodução

O restaurante Origem, dos chefs baianos Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, conquistou a melhor colocação entre os brasileiros no ranking ampliado do The 50 Best Restaurants Latin America 2026. A casa aparece na 59ª posição da lista, divulgada nesta segunda-feira (23), e supera nomes tradicionais da gastronomia nacional, como o D.O.M., de Alex Atala, que ocupa o 76º lugar.

A classificação reúne os estabelecimentos que ficaram entre a 51ª e a 100ª posições e funciona como uma prévia da premiação principal, que terá os 50 primeiros colocados anunciados em 1º de dezembro. A cerimônia será realizada em Guadalajara, no México, com transmissão ao vivo pelo canal oficial do The 50 Best no YouTube.

Restaurante Origem 1 de 10

Além do Origem, outros cinco restaurantes brasileiros aparecem na seleção. São Paulo tem dois representantes: A Casa do Porco, na 86ª posição, e o Mocotó, comandado por Rodrigo Oliveira, em 93º lugar. Já o Rio de Janeiro aparece com o Oteque, de Alberto Landgraf, na 75ª colocação, e o Ocyá, em sua unidade do Leblon, que estreou no ranking na 95ª posição.

Com seis estabelecimentos, o Brasil ocupa o terceiro lugar entre os países com mais representantes nessa faixa da classificação. Ao todo, a seleção contempla restaurantes de 14 territórios e 21 cidades. Os resultados são definidos a partir dos votos de 300 integrantes da Academia do The 50 Best Restaurants Latin America.

Inaugurado em 2016, o Origem construiu sua identidade a partir da valorização dos ingredientes e da diversidade gastronômica da Bahia. No comando da cozinha, Fabrício Lemos e Lisiane Arouca desenvolvem uma proposta que combina técnicas contemporâneas com referências da culinária regional e produtos dos cinco biomas baianos.