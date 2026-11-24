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Wendel de Novais
Publicado em 24 de novembro de 2026 às 08:07
O restaurante Origem, dos chefs baianos Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, conquistou a melhor colocação entre os brasileiros no ranking ampliado do The 50 Best Restaurants Latin America 2026. A casa aparece na 59ª posição da lista, divulgada nesta segunda-feira (23), e supera nomes tradicionais da gastronomia nacional, como o D.O.M., de Alex Atala, que ocupa o 76º lugar.
A classificação reúne os estabelecimentos que ficaram entre a 51ª e a 100ª posições e funciona como uma prévia da premiação principal, que terá os 50 primeiros colocados anunciados em 1º de dezembro. A cerimônia será realizada em Guadalajara, no México, com transmissão ao vivo pelo canal oficial do The 50 Best no YouTube.
Restaurante Origem
Além do Origem, outros cinco restaurantes brasileiros aparecem na seleção. São Paulo tem dois representantes: A Casa do Porco, na 86ª posição, e o Mocotó, comandado por Rodrigo Oliveira, em 93º lugar. Já o Rio de Janeiro aparece com o Oteque, de Alberto Landgraf, na 75ª colocação, e o Ocyá, em sua unidade do Leblon, que estreou no ranking na 95ª posição.
Com seis estabelecimentos, o Brasil ocupa o terceiro lugar entre os países com mais representantes nessa faixa da classificação. Ao todo, a seleção contempla restaurantes de 14 territórios e 21 cidades. Os resultados são definidos a partir dos votos de 300 integrantes da Academia do The 50 Best Restaurants Latin America.
Inaugurado em 2016, o Origem construiu sua identidade a partir da valorização dos ingredientes e da diversidade gastronômica da Bahia. No comando da cozinha, Fabrício Lemos e Lisiane Arouca desenvolvem uma proposta que combina técnicas contemporâneas com referências da culinária regional e produtos dos cinco biomas baianos.
A presença no ranking internacional chega depois de outro reconhecimento importante para o restaurante. Na segunda edição do prêmio Melhores da Gastronomia, realizado em Salvador, o Origem conquistou os troféus de Melhor Restaurante na Categoria Geral e Melhor Equipe de Cozinha. Na primeira disputa, superou o Amado e o Manga. Já na segunda, ficou à frente do Mignon Restaurante e do Pasta em Casa.