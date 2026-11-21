FIM DE UM SONHO

Restaurante na Bahia anuncia fechamento após dois anos e meio; dono diz que não aguenta mais falta de clientes

Empresário afirma que chegou a preparar R$ 800 em comida sem receber nenhum cliente nessa sexta-feira (20); Recanto dos Mares encerrará as atividades em 17 de dezembro

Perla Ribeiro

Publicado em 21 de novembro de 2026 às 10:55

Restaurante na Bahia anuncia fechamento após dois anos e meio; dono diz que não aguenta mais falta de clientes Crédito: Reprodução

O restaurante Recanto dos Mares, em Maiquinique, no sudoeste da Bahia, vai fechar as portas no dia 17 de dezembro, após dois anos e meio de funcionamento. O anúncio foi feito pelo proprietário, Roberto Mares dos Santos, conhecido como Beto de Oura, que publicou um vídeo nas redes sociais nessa sexta-feira (20) para explicar a decisão. Em um desabafo, ele afirmou que não está conseguindo manter o estabelecimento por causa da falta de clientes.

No vídeo, gravado por volta das 12h20, o empresário mostrou o salão vazio, sem nenhum cliente, e o buffet preparado para receber os consumidores. Segundo Beto, ele havia investido cerca de R$ 800 na preparação dos alimentos, mas ninguém apareceu para almoçar. Ele ressaltou que a situação não era pontual e que a falta de movimento vinha se repetindo durante vários dias.

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O restaurante oferece refeições no sistema "coma à vontade" por R$ 25, além do modelo tradicional de self-service. Para mostrar a estrutura e a variedade disponibilizada aos clientes, o proprietário exibiu o buffet, que contava com saladas, frutas, banana, costelinha de porco, frango assado, caldo de feijão, feijão e churrasco. Também mostrou a cozinha, equipada com utensílios de aço inox, e destacou o cuidado com a organização do espaço.

Durante o desabafo, Beto afirmou que, na avaliação dele, o problema não estava na localização do restaurante, no ambiente ou na qualidade da comida. Ele contou que construiu o estabelecimento com o sonho de gerar empregos e renda, mas que, diante da dificuldade para atrair consumidores, chegou ao limite. “Eu sou mais um que não aguento mais”, declarou.

O empresário demonstrou tristeza ao falar sobre o encerramento das atividades e disse que já não tem condições de continuar mantendo o negócio. Ao anunciar a data do fechamento, também agradeceu às pessoas que frequentaram o Recanto dos Mares durante os dois anos e meio de funcionamento e reconheceram o trabalho desenvolvido no local.

Clientes lamentam fechamento

A notícia provocou uma onda de manifestações nas redes sociais. Nos comentários da publicação, clientes lamentaram o fim das atividades e destacaram a qualidade da comida, o atendimento e o ambiente oferecido pelo restaurante. Algumas pessoas contaram que costumavam almoçar no estabelecimento sempre que passavam por Maiquinique.

Uma internauta afirmou que o Recanto dos Mares oferecia comida boa, ambiente aconchegante e bem ventilado, além de uma pequena fazendinha com animais que podiam ser observados pelos visitantes durante o almoço. Ela lamentou a decisão e disse que era uma pena perder um espaço com essas características.

Outros clientes também fizeram questão de elogiar a experiência no local. “Quando vou a Maiquinique, almoço aí. Lugar muito bom e acolhedor”, escreveu um internauta. Em outro comentário, um consumidor destacou o atendimento e a comida: “Quando vou a Maiquinique, almoço aí, bom atendimento e comida boa”.

A manifestação de outro frequentador seguiu a mesma linha: “Um ótimo restaurante, almoço aí sempre que estou na cidade, uma pena fechar as portas! Força, guerreiro!”. Houve ainda quem resumisse o sentimento diante da notícia com palavras como “lamentável” e mensagens de apoio ao proprietário.

Comerciantes também comentam dificuldades

Entre as manifestações, uma pessoa que se identificou como comerciante afirmou que a realidade enfrentada por quem trabalha no setor é diferente da percepção de quem está de fora. Ela lamentou o fechamento e demonstrou solidariedade ao proprietário. Outros comentários relacionaram as dificuldades ao cenário econômico do país e à situação política, embora não haja confirmação de que esses fatores tenham motivado diretamente a decisão de Beto.

Um dos internautas mencionou o governo atual ao comentar que a situação estaria difícil, enquanto outro afirmou que aquela seria a realidade do país. As mensagens refletem a preocupação de parte dos participantes com as dificuldades enfrentadas pelos pequenos negócios, mas não representam uma explicação oficial para o encerramento do restaurante.