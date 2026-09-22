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Restaurantes da Bahia recebem R$ 16,8 milhões em crédito

Valor foi concedido entre agosto de 2025 e agosto de 2026 para estabelecimentos que atuam na plataforma

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 23:06

Crédito foi concedido para estabelecimentos que atuam na plataforma Crédito: Reprodução

Restaurantes da Bahia receberam R$ 16,8 milhões em crédito do iFood Pago, serviço financeiro do iFood voltado a pequenos e médios empreendedores. O valor corresponde ao período entre agosto de 2025 e agosto de 2026. Os estabelecimentos da região têm R$ 131,3 milhões em crédito pré-aprovado na plataforma.

O crédito foi concedido em um contexto de dificuldade de acesso a financiamento no setor. Segundo pesquisa da Ipsos-Ipec encomendada pelo iFood Pago, realizada em janeiro deste ano, 63% dos empreendedores que acessaram crédito pela plataforma não conseguiram aprovação no sistema financeiro tradicional.

Segundo a empresa, a análise para concessão de crédito considera o desempenho dos restaurantes no aplicativo.

Entre os empreendedores que acessaram crédito, 77% afirmaram que seus negócios progrediram após iniciarem a parceria com a empresa. Além disso, 82% dos tomadores de crédito consultados disseram acreditar que os serviços terão impacto positivo no futuro de suas operações.

Em todo o país, o iFood Pago concedeu R$ 4,6 bilhões em crédito desde o início da operação no Brasil.

Em agosto, o volume de crédito pré-aprovado disponível aos estabelecimentos ultrapassou R$ 9 bilhões. A concessão efetiva depende da adesão dos empreendedores às ofertas disponíveis.

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