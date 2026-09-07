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Risco de queda de granizo: Inmet emite alerta de tempestades para cidades da Bahia

Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia estará em vigor nesta terça-feira (8)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 17:29

A 'Terra ga Garoa' hoje é 'cidade das tempestades'
Tempestade Crédito: Marcelo Camatgo/Agência Brasil

Ao menos oito cidades da Bahia, além de Salvador, estão sob o alerta amarelo para tempestade durante esta terça-feira (8). O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) estará em vigor até às 23h59.

Os municípios afetados estão localizados no extremo oeste baiano.

Alerta de chuva: veja lista de cidades

  1. Barreiras
  2. Cocos
  3. Correntina
  4. Formosa do Rio Preto
  5. Jaborandi
  6. Luís Eduardo Magalhães
  7. Riachão das Neves
  8. São Desidério

O alerta amarelo de "Perigo Potencial" indica que, durante o período em vigor, há possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h, podendo chegar a 50 mm/dia. Os ventos podem atingir velocidades consideradas intensas, entre 40 e 60 km/h. Há risco de queda de granizo.

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Chuva de granizo e ventania em Vitória da Conquista

Chuva de granizo e ventania em Vitória da Conquista por Reprodução/ Redes sociais
Chuva de granizo e ventania em Vitória da Conquista por Reprodução/ Redes sociais
Chuva de granizo e ventania em Vitória da Conquista por Reprodução/ Redes sociais
Chuva de granizo e ventania em Vitória da Conquista por Reprodução/ Redes sociais
Chuva de granizo e ventania em Vitória da Conquista por Reprodução/ Redes sociais
Chuva de granizo e ventania em Vitória da Conquista por Reprodução/ Redes sociais
Chuva de granizo e ventania em Vitória da Conquista por Reprodução/ Redes sociais
Chuva de granizo e ventania em Vitória da Conquista por Reprodução/ Redes sociais
Chuva de granizo e ventania em Vitória da Conquista por Reprodução/ Redes sociais
Chuva de granizo e ventania em Vitória da Conquista por Reprodução/ Redes sociais
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Chuva de granizo e ventania em Vitória da Conquista por Reprodução/ Redes sociais

Há baixo risco de alagamentos, de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e pequenos deslizamentos, em cidades com esse tipo de área.

A recomendação do Inmet é que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Ainda é necessário evitar o uso de aparelhos eletrônicos enquanto estiverem conectado à tomada. Defesa Civil (telefone 199) e Corpo de Bombeiros (telefone 193) podem ser acionados em caso de emergência.

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