PERIGO POTENCIAL

Risco de queda de granizo: Inmet emite alerta de tempestades para mais de 15 cidades da Bahia

Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia estará em vigor nesta quarta-feira (16)

Elaine Sanoli

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 05:00

Tempestade Crédito: Marcelo Camatgo/Agência Brasil

Ao menos 18 cidades da Bahia estão sob o alerta amarelo para tempestade durante esta quarta-feira (16). O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) estará em vigor até às 23h59.

Os municípios afetados estão localizados no sul baiano.

Alerta de chuva: veja lista de cidades

Alerta de chuva: veja lista de cidades 1 de 2

O alerta amarelo de "Perigo Potencial" indica que, durante o período em vigor, há possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h, podendo chegar a 50 mm/dia. Os ventos podem atingir velocidades consideradas intensas, entre 40 e 60 km/h. Há risco de queda de granizo.

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Há baixo risco de alagamentos, de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e pequenos deslizamentos, em cidades com esse tipo de área.

A recomendação do Inmet é que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.