Rodoviários de transporte intermunicipal e interestadual paralisam atividades no sul da Bahia

Rodoviários das empresas Águia Branca e Rota paralisaram as atividades nesta segunda (5), na região de Itabuna, no sul da Bahia. Os pedidos são por reajuste de 5% no ticket e no salário.



Segundo informações da TV Bahia, o sindicato diz que as empresas têm cerca de 650 colaboradores entre motoristas, cobradores e funcionários internos. Todos os ônibus com saída programada nesta segunda ficaram parados.