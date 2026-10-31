ALAGOINHAS

Rodoviários suspendem circulação de ônibus em cidade baiana após prefeitura atrasar salários

Paralisação foi iniciada após o fim do prazo acordado entre sindicato, prefeitura e empresa para regularizar os pagamentos

Wendel de Novais

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 16:00

Sindicato decidiu suspender circulação dos ônibus em Alagoinhas Crédito: Reprodução

A população de Alagoinhas, no interior da Bahia, ficou sem transporte público neste sábado (31). Os rodoviários suspenderam a circulação dos ônibus por tempo indeterminado após sucessivos atrasos no pagamento de salários, vale-alimentação e plano de saúde.

A decisão foi tomada depois que uma tentativa de negociação terminou sem solução. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários da Região Metropolitana de Salvador e Alagoinhas (Sindmetro), a categoria já vinha alertando sobre os débitos desde 21 de outubro, quando passou a realizar interrupções pontuais e recolher os veículos às garagens.

No dia 22, os trabalhadores participaram de uma assembleia no terminal central de ônibus para discutir a situação e comunicar à população a possibilidade de uma paralisação geral. Na ocasião, o sindicato informou que evitaria a suspensão completa do serviço durante o período eleitoral.

Com o fim das eleições, em 25 de outubro, representantes dos rodoviários, da prefeitura e da empresa responsável pelo transporte se reuniram na sede da All Card. As partes estabeleceram o dia 30 de outubro como prazo para a quitação dos valores pendentes.