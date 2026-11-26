AGRONEGÓCIO

Saiba quem são os produtores baianos que conquistaram o 1º e o 2º lugar em concurso nacional de milho

José Silmar Nogueira, de São Desidério, e Gustavo Kudiess, de Jaborandi, alcançaram as duas maiores produtividades da competição

Perla Ribeiro

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 17:15

Saiba quem é o baiano que conquistou o 1º lugar em concurso nacional de milho Crédito: Divulgação

Um produtor rural de São Desidério, no Oeste da Bahia, conquistou o primeiro lugar nacional no Concurso de Produtividade do Milho Inverno 2026 ao alcançar uma marca de 262,31 sacas por hectare. O resultado foi anunciado nesta segunda-feira (24), durante o Fórum GETAP 2026, realizado em Indaiatuba, São Paulo.

José Silmar Nogueira foi o grande campeão da sexta edição da competição, que reconhece agricultores com os melhores índices de produtividade da cultura no país. Ele utilizou o híbrido AS1988PRO4 e também conquistou o terceiro lugar na categoria irrigado, com 244,53 sacas por hectare. A Bahia ainda garantiu a segunda colocação geral. Gustavo Kudiess, de Jaborandi, registrou 261,82 sacas por hectare, ficando logo atrás do campeão nacional.

Saiba quem é o baiano que conquistou o 1º lugar em concurso nacional de milho 1 de 4

Concurso reuniu produtores de 12 estados

A edição de 2026 contou com 305 registros de propriedades rurais distribuídas por 12 estados brasileiros. Desse total, 255 participaram da categoria sequeiro e 50 da irrigada. Na classificação geral, os resultados baianos se destacaram entre os maiores índices registrados no país. Já na categoria sequeiro, o primeiro lugar ficou com Rodolfo Schlatter, de Santana do Araguaia, no Pará, que alcançou 244,14 sacas por hectare com o híbrido B2701PWU.

A segunda colocação foi conquistada por Mateus Passinatto, de Campos de Júlio, em Mato Grosso, com 243,88 sacas por hectare. Stefano Passinato, também do município mato-grossense, ficou em terceiro, com 241,45 sacas por hectare.

Bahia também aparece entre os destaques regionais

Além do ranking nacional, o concurso reconheceu os melhores resultados em quatro regiões: Centro, Norte, Oeste e Sul, considerando os sistemas de cultivo sequeiro e irrigado. Na região Norte, José Silmar Nogueira, de São Desidério, ficou em primeiro lugar entre os produtores irrigantes, com 262,31 sacas por hectare. No sequeiro, o destaque foi novamente Rodolfo Schlatter, do Pará, com 244,14 sacas por hectare.

O resultado também reforça a presença da Bahia entre as áreas de maior produtividade do milho de inverno. Segundo Gustavo Capanema, coordenador técnico do GETAP, a competição demonstra que diferentes regiões brasileiras têm capacidade de alcançar índices elevados, respeitando as características de cada ambiente de cultivo.

A média geral dos participantes ficou em torno de 180 sacas por hectare. Para Capanema, a ampliação da participação dos agricultores e a realização de auditorias são importantes para conferir credibilidade aos resultados e transformá-los em referências técnicas para o setor.

Pará e Mato Grosso também se destacam

O Pará conquistou o primeiro lugar nacional na categoria sequeiro e registrou aumento de mais de 40 sacas por hectare em relação ao resultado do ano anterior. Em Mato Grosso, produtores de Campos de Júlio e Sorriso também apareceram entre os destaques. Na região Oeste, Mateus Passinatto liderou no sequeiro, com 243,88 sacas por hectare, enquanto Fabio Laier, de Sorriso, ficou em primeiro entre os irrigantes, com 211,05 sacas por hectare. O concurso também premiou produtores das regiões Centro e Sul, com representantes de Goiás, Paraná e São Paulo.

Além da premiação, o Fórum GETAP 2026 reuniu especialistas para discutir perspectivas econômicas, desafios do agronegócio e práticas capazes de melhorar os resultados das lavouras. O Grupo Tático de Aumento de Produtividade (GETAP) foi criado para reunir especialistas, compartilhar conhecimento e disseminar boas práticas no manejo do milho, incentivando sistemas produtivos mais eficientes.