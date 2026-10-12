EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Salário acaba antes do mês? Usar o cartão para pagar as contas pode ser um sinal de alerta

Quando as parcelas deixam de caber no orçamento e o crédito passa a complementar a renda, é hora de rever as contas; educador financeiro aponta os primeiros passos para sair das dívidas sem abandonar os planos para o futuro

Perla Ribeiro

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 05:00

Salário acaba antes do mês? Usar o cartão para pagar as contas pode ser um sinal de alerta Crédito: Imagem gerada pela IA

Ter dívidas não significa, necessariamente, enfrentar um problema financeiro. Um financiamento pode ajudar a conquistar a casa própria, um empréstimo pode viabilizar a abertura de um negócio e o investimento em educação pode ampliar as oportunidades profissionais. O sinal de alerta aparece quando os compromissos deixam de caber no orçamento, o crédito passa a ser usado para complementar a renda e uma dívida começa a servir para pagar outra.

Para Reinaldo Domingos, conhecido como Dr. Dívidas, PhD em Educação do Comportamento Financeiro e presidente da Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira (ABEFIN), recuperar o equilíbrio exige mais do que procurar uma renegociação. O primeiro passo é entender como a situação se tornou insustentável e identificar o que precisa mudar para evitar que o problema se repita.

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“Antes de pensar em pagar as dívidas, é preciso fazer um diagnóstico. A pessoa precisa saber quanto deve, para quem deve, quanto está pagando de juros, quanto da renda já está comprometido e, principalmente, o que levou ao desequilíbrio. Sem conhecer essa realidade, qualquer negociação pode apenas adiar o problema”, afirma.

Todas as dívidas no papel

A reorganização financeira começa com um levantamento detalhado dos compromissos assumidos. Empréstimos, financiamentos, cartão de crédito, cheque especial, compras parceladas e contas em atraso precisam entrar na lista, com informações sobre o valor das parcelas, os juros, os prazos e o custo total de cada dívida.

Também é necessário calcular quanto dinheiro entra efetivamente no orçamento e quais despesas são indispensáveis, como moradia, alimentação, transporte e contas básicas. Ao comparar receitas e gastos, fica mais fácil identificar quanto pode ser destinado ao pagamento das dívidas sem comprometer as necessidades da família.

“Não adianta assumir uma parcela de renegociação que parece pequena, mas que continua acima da capacidade de pagamento. O acordo precisa caber no orçamento. Caso contrário, a pessoa pode sair de uma dívida e entrar novamente em outra poucos meses depois”, explica Reinaldo.

O diagnóstico deve incluir ainda a origem do desequilíbrio. A dívida surgiu após uma redução de renda, uma emergência ou o acúmulo de compras parceladas? O cartão passou a ser utilizado para pagar despesas básicas antes do fim do mês? Identificar essas causas ajuda a definir medidas mais adequadas e a evitar que os mesmos hábitos levem a novos problemas.

Trocar uma dívida por outra

Depois de conhecer a própria situação financeira, o consumidor pode procurar os credores para avaliar alternativas de negociação. Nesse momento, porém, olhar apenas para o valor da parcela pode ser um erro: prazo, juros, custo total e impacto da nova obrigação sobre o orçamento também precisam ser considerados.

Em algumas situações, substituir uma dívida mais cara por outra com condições melhores pode facilitar a reorganização financeira. O problema surge quando a contratação de um novo crédito serve apenas para ganhar tempo, sem corrigir o desequilíbrio entre renda e despesas.

“O objetivo da renegociação não deve ser simplesmente conseguir uma parcela menor. É recuperar o controle. Se a nova dívida continuar comprometendo uma parte da renda que já não existe, o consumidor apenas estará empurrando o problema para frente”, afirma o especialista.

Antes de aceitar um acordo, portanto, é importante verificar se as condições são compatíveis com a capacidade de pagamento e se haverá espaço no orçamento para manter as despesas essenciais. Uma renegociação sustentável precisa reduzir a pressão financeira sem criar um novo ciclo de inadimplência.

Crédito não é extensão da renda

Limite de cartão, cheque especial e empréstimos não representam dinheiro extra disponível para gastar. São recursos que precisam ser devolvidos e que podem gerar juros e outros custos. Quando passam a ser utilizados regularmente para cobrir despesas do mês, o orçamento começa a depender de uma renda futura que já está comprometida.

“Crédito pode ser uma ferramenta importante, mas não pode substituir permanentemente uma renda que não é suficiente para sustentar determinado padrão de vida. Quando o limite vira complemento do salário, é sinal de que precisamos parar e reorganizar as finanças”, destaca Reinaldo.

O mesmo cuidado vale para as compras parceladas. Antes de assumir uma nova prestação, é importante avaliar se a aquisição foi planejada e se o pagamento não vai comprometer outros compromissos financeiros. Mesmo parcelas aparentemente pequenas podem se tornar difíceis de administrar quando várias obrigações se acumulam.

A proposta não é eliminar todo consumo ou considerar qualquer gasto um erro, mas recuperar a capacidade de escolher. Quando o dinheiro tem destino definido e as decisões são tomadas com base no orçamento real, fica mais fácil distinguir uma compra possível de um compromisso que pode agravar o endividamento.

É possível manter os sonhos

Sair das dívidas é uma meta importante, mas a recuperação financeira não precisa se resumir à quitação das contas. Ter objetivos para o futuro também pode ajudar a manter a motivação durante o processo de reorganização. Para Reinaldo Domingos, visualizar o que se deseja conquistar depois de recuperar o equilíbrio dá um novo significado ao planejamento financeiro.

“Sair das dívidas pode ser o primeiro sonho. Depois dele, podem vir outros: uma viagem, a casa própria, a formação dos filhos, um negócio ou a construção de patrimônio. Quando a pessoa enxerga apenas as contas atrasadas, pode perder a motivação. Quando volta a enxergar o que deseja construir, começa a dar um novo sentido ao dinheiro”, afirma.

O especialista também ressalta que endividamento e inadimplência não são a mesma coisa. Uma pessoa pode ter vários compromissos financeiros e manter todos os pagamentos em dia. Outra pode ter uma dívida de valor menor, mas já estar inadimplente por não conseguir pagar no prazo. Por isso, avaliar a saúde financeira exige mais do que observar o valor total devido. É necessário considerar a renda, a capacidade de pagamento, os juros, o peso das parcelas no orçamento e os hábitos que influenciam as decisões de consumo.

Passo para realizar um objetivo?

A ideia de que toda dívida é prejudicial também precisa ser analisada com cuidado. Um financiamento pode viabilizar a compra de um imóvel, um crédito planejado pode contribuir para abrir um negócio e um investimento em educação pode ampliar as oportunidades profissionais. A diferença está na finalidade do compromisso e na capacidade de honrá-lo.

“Eu costumo dizer que dívida pode ser uma dádiva quando tem propósito. O problema não é assumir um compromisso financeiro. O problema é assumir compromissos sem planejamento, sem capacidade de pagamento e sem saber qual sonho ou necessidade aquela dívida está ajudando a realizar”, explica o presidente da ABEFIN.

A distinção está no planejamento: antes de contratar crédito, é importante avaliar os custos, as condições de pagamento e os riscos envolvidos, além de verificar se a parcela cabe no orçamento. Um objetivo legítimo não torna automaticamente uma dívida vantajosa; a decisão precisa considerar a realidade financeira de quem assume o compromisso.

Para quem já perdeu o controle, o caminho passa por identificar a origem do problema, organizar as contas, negociar condições viáveis e rever comportamentos que contribuíram para o desequilíbrio. O processo pode exigir tempo, mas permite reconstruir uma relação mais consciente com o dinheiro.