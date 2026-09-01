POLÍCIA

Sargento da PM está entre os presos em operação que investiga fraude no Detran da Bahia

Investigação aponta participação de servidores na criação de registros fraudulentos de veículos

Wendel de Novais

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 11:10

Operação mira fraude com participação de servidores do Detran Crédito: Divulgação

Um sargento da Polícia Militar que estava cedido ao Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) foi preso nesta terça-feira (1º) durante uma operação que investiga um esquema de fraude em registros e transferências de veículos. Batizada de Operação Giratina, a ação também prendeu dois servidores comissionados que ocupavam cargos de chefia e direção na 25ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

Ao todo, quatro pessoas foram presas e dez mandados de busca e apreensão foram cumpridos na Bahia e no Ceará. A quarta prisão ocorreu durante uma busca na casa de um parente de um dos investigados. No imóvel, os policiais encontraram uma arma de fogo irregular, e o homem acabou detido em flagrante.

Segundo a investigação, o grupo é suspeito de utilizar documentos falsificados para criar registros na Bahia a partir de veículos que pertenciam legalmente a empresas de outros estados. Automóveis registrados nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste teriam servido como base para a produção dos cadastros fraudulentos. A suspeita é de que servidores do Detran-BA tenham participado de etapas como vistoria, conferência de documentos e emissão dos registros.

Operação mira fraude com participação de servidores do Detran 1 de 5

Com os veículos inseridos irregularmente no sistema, os automóveis eram posteriormente utilizados em operações de alienação fiduciária envolvendo empresas sediadas no Ceará. De acordo com os investigadores, o mecanismo permitia a obtenção de financiamentos junto a instituições financeiras, que recebiam os veículos clonados documentalmente como garantia. As empresas que eram proprietárias dos automóveis originais, porém, não teriam conhecimento das operações.

A investigação teve origem em uma comunicação encaminhada pelo próprio Detran-BA após procedimentos correcionais realizados na Ciretran de Simões Filho. Durante os levantamentos, foram identificados indícios de adulteração de documentos e irregularidades nos processos de inclusão e transferência dos veículos. A apuração passou então a investigar uma possível atuação conjunta entre pessoas externas ao órgão e servidores que tinham acesso às etapas necessárias para regularizar os automóveis.

Três dos presos foram localizados em Madre de Deus e outro em Simões Filho. Além da arma encontrada durante uma das buscas, os policiais apreenderam uma pistola, um revólver, celulares e documentos que serão analisados no decorrer da investigação. Mandados também foram cumpridos em Camaçari e Lauro de Freitas. No Ceará, quatro endereços relacionados a uma empresa e a pessoas investigadas foram alvo das buscas.