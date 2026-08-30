ACIDENTE

Secretário de cidade na Bahia morre após carro cair de ribanceira

Silvio Ferreira de Souza era conhecido em Vereda, no extremo sul, como Guila

Elaine Sanoli

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 17:32

Silvio Ferreira de Souza era conhecido em Vereda, no extremo sul, como Guila Crédito: Reprodução

O secretário municipal de Agricultura da cidade de Vereda, no extremo sul da Bahia, morreu na madrugada deste domingo (30) após um acidente de trânsito.

O carro de Silvio Ferreira de Souza, de 46 anos, conhecido em Vereda como Guila, caiu de uma ribanceira em uma estrada vicinal na zona rural de Itanhém, na mesma região.

Secretário de cidade na Bahia morre após carro cair de ribanceira 1 de 8

Ele chegou a ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi conduzido para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos.

Em nota publicada nas redes sociais, a Prefeitura de Vereda lamentou a perda do secretário e se solidarizou com a família do gestor. “Guila deixa uma história de dedicação, trabalho e compromisso com nosso município, além da saudade entre familiares, amigos e todos que tiveram a oportunidade de conhecê-lo”, comunicou. “Vereda perde um servidor, mas fica a lembrança de um homem querido por todos.”

“Um amigo, companheiro e servidor dedicado, que deixa saudade e um legado de trabalho e carinho por nossa gente”, expressou o prefeito Manrick Teixeira.

Amigos, familiares e cidadãos de Vereda lamentaram a perda do gestor. “Uma perda muito dolorosa. Ele era uma pessoa muito querida, prestativa e sempre disposta a ajudar. Que Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos, e que as boas lembranças permaneçam para sempre”, afirmou uma delas.