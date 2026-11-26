FRAUDE

Secretário e vereador de cidade na Bahia são afastados dos cargos em operação que apura fraude em contratos públicos

Investigação identificou indícios de superfaturamento de até 2.296% em compras de equipamentos de informática

Carol Neves

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 12:39

Polícia Civil deflagrou a Operação Control X nesta quinta-feira (26) Crédito: Bruno Ricardo / Ascom-PCBA

Um secretário municipal e um vereador de Mansidão, no oeste da Bahia, foram afastados cautelarmente dos cargos durante uma operação da Polícia Civil deflagrada nesta quinta-feira (26). Batizada de Control X, a ação investiga suspeitas de fraude em licitações, corrupção, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa.

Ao todo, foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão em endereços de Mansidão e Ceilândia, no Distrito Federal. A investigação começou após a identificação de possíveis irregularidades em contratos da prefeitura com uma empresa gráfica sediada no DF. A companhia apresentava os mesmos endereços cadastrais de outra empresa vinculada ao vereador investigado.

Com o avanço das apurações, os investigadores encontraram indícios de relações financeiras e operacionais entre as duas empresas. Também foi identificada uma possível participação de um assessor parlamentar e do secretário de uma pasta municipal responsável por parte dos pagamentos feitos à empresa investigada.

Polícia investiga suspeita de superfaturamento em contratos de prefeitura na Bahia 1 de 4

Um dos contratos sob análise foi firmado por R$ 1,4 milhão, com previsão de um aditivo no mesmo valor. Relatórios técnicos apontaram possíveis distorções nos preços de equipamentos de informática adquiridos pela administração municipal.

Entre os exemplos identificados está a compra de caixas de som. Equipamentos cujo preço médio de mercado seria de R$ 90 teriam sido licitados por R$ 2,2 mil. Segundo os levantamentos, em alguns produtos, o sobrepreço chegou a 2.296%.

Bloqueio de bens e apreensões

Além do afastamento dos dois agentes públicos, a Justiça determinou a suspensão de pagamentos ainda pendentes, a proibição de contato entre os investigados e o bloqueio e sequestro de bens, direitos e valores até o limite de R$ 721.025,59.

Em Mansidão, policiais estiveram em seis endereços e recolheram celulares e documentos. O material apreendido será analisado e poderá contribuir para o aprofundamento das investigações.

A operação foi conduzida por equipes do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), por meio da Delegacia Estadual de Combate à Corrupção (Deccor).