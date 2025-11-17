OPORTUNIDADE

Senai oferece 1.127 bolsas gratuitas em cursos técnicos na Bahia; veja as cidades em que estão distribuídas

As inscrições para concorrer às bolsas estarão abertas até 7 de janeiro de 2026; aulas começam no dia 2 de fevereiro

Perla Ribeiro

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 16:01

Aula prática no Laboratório Senai Crédito: SENAI/DIVULGAÇÃO

O Senai Bahia abriu, nesta segunda-feira (17), as inscrições para o Processo Seletivo 2026.1 de cursos técnicos. São 5.617 vagas distribuídas em 15 cidades baianas, sendo 1.127 bolsas de estudo gratuitas, destinadas a candidatos que tenham obtido média igual ou superior a 500 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), em uma das edições 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024.

As bolsas integrais fazem parte do Programa de Bolsas de Estudo Senai Bahia, voltado a estudantes de baixa renda que atendam aos requisitos previstos no regulamento do processo seletivo. As inscrições para concorrer às bolsas estarão abertas até 7 de janeiro de 2026, e os candidatos que não se enquadrarem nos critérios de gratuidade poderão ingressar como alunos pagantes, com tarifa promocional na primeira mensalidade de R$ 79,90, durante o mesmo período.

Os cursos são ofertados nas modalidades presencial e semipresencial, com duração de 18 a 24 meses . Ao todo, o Senai oferece 22 opções de cursos técnicos, em áreas com alta demanda do mercado de trabalho: Desenvolvimento de Sistemas, Edificações, Eletromecânica, Eletrotécnica, Logística, Manutenção Automotiva, Manutenção de Máquinas Industriais, Mecânica, Mecatrônica, Modelagem Digital de Construção Civil, Multimídia, Petroquímica, Programação de Jogos Digitais, Qualidade, Química, Redes de Computadores, Refrigeração e Climatização, Segurança do Trabalho, Sistema de Energia e Renovável.

Entre as novidades desta edição estão os cursos semipresenciais de Modelagem Digital na Construção Civil, disponíveis em Feira de Santana e Dendezeiros (Salvador); Sistemas de Energia Renovável, oferecido em Juazeiro e Dendezeiros; e Biotecnologia, com turmas em Lauro de Freitas, Feira de Santana e Cimatec.

As vagas estão distribuídas entre as unidades do Senai localizadas em Alagoinhas, Barreiras, Camaçari, Eunápolis, Feira de Santana, Ilhéus, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Luís Eduardo Magalhães, Salvador (CIMATEC e Dendezeiros), Serrinha, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista.