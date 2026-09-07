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Serasa oferece mais de 550 mil ofertas para baianos quitarem dívidas com até 99% de desconto; veja como negociar

Campanha contempla mais de 105 mil clientes na Bahia e ainda oferece cupons extras que podem chegar a R$ 500

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 15:50

Feirão Limpa Nome dá descontos altos para soteropolitanos
Serasa oferece mais de 550 mil ofertas para baianos quitarem dívidas com até 99% de desconto; veja como negociar Crédito: Marna Silva / CORREIO

Consumidores de todo o Brasil têm até a próxima quarta-feira (9) para negociar dívidas com descontos de até 99% por meio do Serasa Limpa Nome. A campanha reúne mais de 2 mil empresas parceiras e disponibiliza 8,7 milhões de débitos com possibilidade de abatimento máximo, além de cupons extras que podem chegar a R$ 500. 

Segundo a Serasa, mais de 1,6 milhão de brasileiros têm uma ou mais dívidas incluídas na campanha com possibilidade de desconto de 99%. Na Bahia, são mais de 550.330 ofertas com o desconto máximo, disponíveis para mais de 105 mil clientes. A ação acontece em um momento de forte endividamento no país. De acordo com levantamento da Serasa, 83,9 milhões de brasileiros estão inadimplentes, o equivalente a 51,04% da população adulta.

Número de acordos com 99% de desconto cresce

Entre janeiro e agosto de 2026, mais de 680 mil negociações foram realizadas com descontos de 99%, segundo a Serasa. A empresa afirma que a campanha deste ano busca ampliar as oportunidades de renegociação. Na primeira edição do 09/09, realizada em 2025, foram registrados mais de 224 mil acordos somente na data.

“Neste ano, buscamos ampliar ainda mais as oportunidades, reforçando nosso propósito de tornar o recomeço financeiro mais simples e vantajoso para o brasileiro”, afirma Aline Maciel, diretora da Serasa. As dívidas disponíveis para negociação incluem pendências com bancos, varejistas, financeiras, securitizadoras e concessionárias de serviços básicos, como água, luz e gás.

Inadimplência atinge recorde no país

Apesar de o crescimento da inadimplência estar ocorrendo em ritmo mais lento desde abril, o número de brasileiros com o nome negativado chegou ao maior patamar da série histórica da Serasa. São mais de 348 milhões de dívidas negativadas, uma média de quatro pendências por inadimplente. O valor total dos débitos ultrapassa R$ 586 bilhões, enquanto a dívida média chega a R$ 6.987,23 por pessoa.

Na Bahia, são 5.194.983 inadimplentes. As dívidas com bancos e cartões representam a maior parcela, com 32,22% do total. Na sequência aparecem financeiras (22,71%), varejo (14,48%) e contas de consumo (12,65%). Para Aline Maciel, o cenário ainda é influenciado pelos juros elevados e pelas dificuldades enfrentadas no orçamento familiar. “Entender o próprio orçamento, priorizar dívidas e buscar renegociação antes que o problema se acumule são passos que fazem diferença real na vida do consumidor”, explica.

Como funcionam os cupons?

Além do desconto obtido na renegociação, consumidores que quitarem o acordo à vista utilizando o cupom podem receber um segundo benefício para compras no Mercado Livre. O cupom pode ser utilizado mediante pagamento com o saldo em conta ou o Cofrinho Mercado Livre.

Como negociar as dívidas

  1. Atualize o aplicativo, baixe o app ou acesse o site da Serasa.
  2. Consulte as dívidas disponíveis e faça a negociação ativando o cupom oferecido.
  3. Pague o acordo à vista.
  4. Aguarde o e-mail informando que o segundo cupom está disponível.
  5. Acesse o link recebido e conclua a ativação no ambiente do Mercado Pago.
  6. Na próxima compra, utilize o saldo em conta ou o Cofrinho Mercado Livre para aplicar o cupom.
  7. Consulte as regras e condições da promoção antes de concluir a operação.
  8. Regulamento: Confira as regras da promoção no Serasa

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