Servidor de prefeitura é morto em ataque a tiros dentro de casa na Bahia

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Wendel de Novais
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 07:35
O jovem Gabriel Sales Pereira, 27 anos, servidor da Prefeitura de Santa Inês, no interior da Bahia, foi morto a tiros dentro de casa na madrugada de domingo (11). Conhecido como “Bob”, ele foi atingido após um grupo de homens armados invadir a residência, localizada na Rua Bela Vista, na região central do município.
De acordo com informações da polícia, cinco suspeitos participaram do ataque. Quatro deles vestiam roupas camufladas e estavam com os rostos cobertos quando arrombaram o imóvel e dispararam diversas vezes contra a vítima. Um quinto integrante do grupo teria permanecido do lado de fora da residência durante a ação. Gabriel não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Ao sair da casa do servidor, os suspeitos teriam pichado ainda imóveis e veículos da região com a sigla de uma facção criminosa. A Polícia Civil apura se o crime está relacionado a uma possível disputa entre grupos rivais. Até o momento, a motivação do assassinato não foi esclarecida, e os autores ainda não foram identificados.
Após a morte do servidor, a Prefeitura de Santa Inês divulgou uma nota de pesar nas redes sociais. “Neste momento de despedida, a Gestão Municipal se compadece com a dor da família pela irreparável perda e presta condolências aos amigos enlutados, assim como aos familiares, alguns dos quais também fazem parte desta instituição”, escreveu a administração municipal.