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Servidor de prefeitura é morto em ataque a tiros dentro de casa na Bahia

Prefeitura de Santa Inês publicou uma mensagem de pesar pela morte do funcionário

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 07:35

Gabriel foi morto a tiros em casa
Gabriel foi morto a tiros em casa Crédito: Reprodução

O jovem Gabriel Sales Pereira, 27 anos, servidor da Prefeitura de Santa Inês, no interior da Bahia, foi morto a tiros dentro de casa na madrugada de domingo (11). Conhecido como “Bob”, ele foi atingido após um grupo de homens armados invadir a residência, localizada na Rua Bela Vista, na região central do município.

De acordo com informações da polícia, cinco suspeitos participaram do ataque. Quatro deles vestiam roupas camufladas e estavam com os rostos cobertos quando arrombaram o imóvel e dispararam diversas vezes contra a vítima. Um quinto integrante do grupo teria permanecido do lado de fora da residência durante a ação. Gabriel não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Ao sair da casa do servidor, os suspeitos teriam pichado ainda imóveis e veículos da região com a sigla de uma facção criminosa. A Polícia Civil apura se o crime está relacionado a uma possível disputa entre grupos rivais. Até o momento, a motivação do assassinato não foi esclarecida, e os autores ainda não foram identificados.

Após a morte do servidor, a Prefeitura de Santa Inês divulgou uma nota de pesar nas redes sociais. “Neste momento de despedida, a Gestão Municipal se compadece com a dor da família pela irreparável perda e presta condolências aos amigos enlutados, assim como aos familiares, alguns dos quais também fazem parte desta instituição”, escreveu a administração municipal.

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