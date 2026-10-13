CRIME

Servidor de prefeitura é morto em ataque a tiros dentro de casa na Bahia

Prefeitura de Santa Inês publicou uma mensagem de pesar pela morte do funcionário

Wendel de Novais

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 07:35

Gabriel foi morto a tiros em casa Crédito: Reprodução

O jovem Gabriel Sales Pereira, 27 anos, servidor da Prefeitura de Santa Inês, no interior da Bahia, foi morto a tiros dentro de casa na madrugada de domingo (11). Conhecido como “Bob”, ele foi atingido após um grupo de homens armados invadir a residência, localizada na Rua Bela Vista, na região central do município.

De acordo com informações da polícia, cinco suspeitos participaram do ataque. Quatro deles vestiam roupas camufladas e estavam com os rostos cobertos quando arrombaram o imóvel e dispararam diversas vezes contra a vítima. Um quinto integrante do grupo teria permanecido do lado de fora da residência durante a ação. Gabriel não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

Ao sair da casa do servidor, os suspeitos teriam pichado ainda imóveis e veículos da região com a sigla de uma facção criminosa. A Polícia Civil apura se o crime está relacionado a uma possível disputa entre grupos rivais. Até o momento, a motivação do assassinato não foi esclarecida, e os autores ainda não foram identificados.