EUNÁPOLIS

Servidor do Banco do Brasil é preso por desviar R$ 1,3 milhão de agência na Bahia

Homem trabalhava como assistente de tesouraria e teria utilizado o acesso ao cofre para retirar maços de dinheiro durante o expediente

Elaine Sanoli

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 20:26

Servidor do Banco do Brasil é preso por desviar R$ 1,3 milhão de agência na Bahia Crédito: Reprodução

Um funcionário concursado do Banco do Brasil, de 43 anos, foi preso preventivamente nesta quarta-feira (25), em Itabuna, no sul da Bahia, suspeito de desviar R$ 1,31 milhão em espécie da tesouraria de uma agência bancária localizada no Centro de Eunápolis, no extremo sul do estado.

De acordo com a Polícia Civil, o desfalque começou a ser descoberto no dia 3 de novembro, quando o funcionário que assumiu interinamente a tesouraria durante as férias do investigado identificou inconsistências nos lançamentos do sistema e nas planilhas de controle. Inicialmente, foi constatada uma diferença de R$ 110 mil, o que levou a gerência da agência a acionar a auditoria interna da instituição financeira.

No dia 6 de novembro, um gerente deslocado de Salvador realizou a contagem de todo o dinheiro armazenado no cofre da agência e constatou um desfalque adicional de R$ 1,2 milhão, totalizando um prejuízo de R$ 1,31 milhão.

O investigado trabalhava na agência desde 2014 e exercia a função de assistente de tesouraria. Segundo a Polícia Civil, as investigações e a análise das imagens das câmeras de segurança apontaram que o funcionário teria utilizado o acesso ao cofre para subtrair maços de cédulas durante o expediente.

Desde o início das apurações internas, o suspeito havia deixado Eunápolis e estava em paradeiro desconhecido.

Indiciado pelo crime de peculato-furto, o funcionário teve a prisão preventiva decretada pela Justiça após representação da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Eunápolis. O mandado foi cumprido em Itabuna, em uma ação conjunta das delegacias especializadas dos dois municípios.