Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Servidor do INSS é afastado na Bahia por suspeita de fraude em perícias e benefícios

PF investiga suposto recebimento de propina para remarcar avaliações médicas e manter pagamentos previdenciários de forma irregular

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 12:26

Unidades antes sobrecarregadas agora contam com o suporte de analistas de todo o país para processar a demanda.
INSS Crédito: Foto: Reprodução

Um servidor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foi afastado cautelarmente do cargo sob suspeita de integrar um esquema de fraudes previdenciárias na Bahia. A medida foi cumprida pela Polícia Federal nesta terça-feira (1º), durante a Operação Colina.

De acordo com a PF, a investigação apontou indícios de remarcações irregulares de perícias médicas, que teriam resultado na continuidade indevida de benefícios pagos pelo INSS. O servidor é suspeito de usar os sistemas internos da autarquia para promover as alterações.

As apurações indicam ainda que ele teria recebido vantagens financeiras em troca das modificações ilícitas nos registros. A Polícia Federal não divulgou o valor que teria sido pago nem a quantidade de benefícios que podem ter sido mantidos irregularmente.

A ordem partiu da 17ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária da Bahia. Além do afastamento, a decisão proibiu o investigado de acessar sistemas corporativos, bancos de dados, credenciais funcionais e unidades administrativas do INSS.

O servidor poderá responder por inserção de dados falsos em sistema de informações, corrupção passiva e associação criminosa.

Mais recentes

Imagem - Nestlé, Danone e grandes plataformas são denunciadas por 232 anúncios de fórmulas infantis

Nestlé, Danone e grandes plataformas são denunciadas por 232 anúncios de fórmulas infantis
Imagem - Jerônimo repete em 2026 promessas de hospitais anunciados em 2022, e que não saíram do papel

Jerônimo repete em 2026 promessas de hospitais anunciados em 2022, e que não saíram do papel
Imagem - Rede de supermercado terá lojas abertas a partir de 6h e descontos de até 30% na Bahia

Rede de supermercado terá lojas abertas a partir de 6h e descontos de até 30% na Bahia