Servidor do INSS é afastado na Bahia por suspeita de fraude em perícias e benefícios

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Carol Neves
Publicado em 2 de setembro de 2026 às 12:26
Um servidor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foi afastado cautelarmente do cargo sob suspeita de integrar um esquema de fraudes previdenciárias na Bahia. A medida foi cumprida pela Polícia Federal nesta terça-feira (1º), durante a Operação Colina.
De acordo com a PF, a investigação apontou indícios de remarcações irregulares de perícias médicas, que teriam resultado na continuidade indevida de benefícios pagos pelo INSS. O servidor é suspeito de usar os sistemas internos da autarquia para promover as alterações.
As apurações indicam ainda que ele teria recebido vantagens financeiras em troca das modificações ilícitas nos registros. A Polícia Federal não divulgou o valor que teria sido pago nem a quantidade de benefícios que podem ter sido mantidos irregularmente.
A ordem partiu da 17ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária da Bahia. Além do afastamento, a decisão proibiu o investigado de acessar sistemas corporativos, bancos de dados, credenciais funcionais e unidades administrativas do INSS.
O servidor poderá responder por inserção de dados falsos em sistema de informações, corrupção passiva e associação criminosa.