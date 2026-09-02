CRIME

Servidor do INSS é afastado na Bahia por suspeita de fraude em perícias e benefícios

PF investiga suposto recebimento de propina para remarcar avaliações médicas e manter pagamentos previdenciários de forma irregular

Carol Neves

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 12:26

INSS Crédito: Foto: Reprodução

Um servidor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foi afastado cautelarmente do cargo sob suspeita de integrar um esquema de fraudes previdenciárias na Bahia. A medida foi cumprida pela Polícia Federal nesta terça-feira (1º), durante a Operação Colina.

De acordo com a PF, a investigação apontou indícios de remarcações irregulares de perícias médicas, que teriam resultado na continuidade indevida de benefícios pagos pelo INSS. O servidor é suspeito de usar os sistemas internos da autarquia para promover as alterações.

As apurações indicam ainda que ele teria recebido vantagens financeiras em troca das modificações ilícitas nos registros. A Polícia Federal não divulgou o valor que teria sido pago nem a quantidade de benefícios que podem ter sido mantidos irregularmente.

A ordem partiu da 17ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária da Bahia. Além do afastamento, a decisão proibiu o investigado de acessar sistemas corporativos, bancos de dados, credenciais funcionais e unidades administrativas do INSS.