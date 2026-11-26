BAHIA

Servidor público é condenado a mais de 21 anos de prisão por matar empresário que cobrou conta de bar

Vítima foi baleada dentro do próprio estabelecimento comercial, em Xique-Xique

Elaine Sanoli

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 18:21

Caso foi julgado no Fórum Conselheiro Luiz Viana, em Xique-Xique Crédito: Google Street View

O servidor público municipal foi condenado a mais de 21 anos de prisão pelo assassinato do empresário Ademário Santos Dias, no município de Xique-Xique, no interior da Bahia. O julgamento foi realizado na última segunda-feira (23), pelo Tribunal do Júri do município.

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), o crime ocorreu por volta da 1h30 do dia 20 de junho de 2021, no povoado de Utinga. Na ocasião, Francislei de Almeida Ferreira consumia bebidas alcoólicas no estabelecimento comercial de Ademário quando foi cobrado pelo pagamento.

Após a cobrança, o servidor efetuou diversos disparos de arma de fogo contra o empresário, que morreu enquanto era socorrido. Segundo o MP-BA, os dois já haviam se desentendido em circunstâncias semelhantes oito dias antes do assassinato. Os jurados reconheceram que o homicídio foi duplamente qualificado, cometido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

A juíza-presidente do Tribunal do Júri, Cecília Angélica de Azevedo Frota Dias, determinou o cumprimento da pena em regime inicialmente fechado e a execução imediata da condenação.