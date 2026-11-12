Servidor público é preso em operação por lavar dinheiro para facção em paraíso turístico da Bahia

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Wendel de Novais
Publicado em 12 de novembro de 2026 às 08:00
Um servidor público e outras duas pessoas foram presos preventivamente nesta quinta-feira (12), em Porto Seguro, durante a segunda fase da Operação Conexão Perigosa. A ação investiga uma estrutura suspeita de movimentar e ocultar dinheiro ligado a uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas, crimes patrimoniais e lavagem de dinheiro.
Segundo as investigações, há indícios de que o grupo utilizava contas bancárias de terceiros e empresas para dificultar a identificação da origem dos recursos e de seus beneficiários. A apuração busca esclarecer a participação de cada suspeito no esquema e atingir a estrutura financeira que daria suporte à organização criminosa.
Servidor foi alvo de operação nesta quinta-feira (12)
Durante a operação, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão. Os agentes recolheram celulares, armas e cerca de R$ 17 mil em espécie. A Justiça também determinou o bloqueio de bens e valores dos investigados até o limite de R$ 336,4 mil, além da suspensão cautelar das atividades de um estabelecimento comercial.
A Operação Conexão Perigosa II dá continuidade à primeira fase, realizada em junho de 2026. As medidas judiciais foram autorizadas pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro. A ação foi realizada pelo Ministério Público da Bahia, por meio do Gaeco Sul, em conjunto com a Polícia Federal, a Força Correcional Especial Integrada (Force), da Secretaria da Segurança Pública da Bahia, e a Corregedoria da Polícia Militar da Bahia.