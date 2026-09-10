ACIDENTE

Servidor público morre após sofrer descarga elétrica na Bahia

Prefeitura decretou três dias de luto

Elaine Sanoli

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 17:09

Servidor público morre após sofrer descarga elétrica na Bahia Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Um servidor público da Prefeitura de Ubaíra, no centro-sul da Bahia, morreu após sofrer uma descarga elétrica nesta quarta-feira (9). Ele estava na região da zona rural do município quando o acidente ocorreu.

A vítima foi identificada como Josenilton de Jesus Santos, de 47 anos, conhecido como Ninha de Bede. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

Em nota, a Prefeitura de Ubaíra lamentou a morte do servidor e decretou três dias de luto oficial, além de ponto facultativo nesta quarta-feira. "Neste momento de dor, desejamos força e conforto a todos", escreveu.