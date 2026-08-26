INVESTIGAÇÃO

Servidora desaparece com o companheiro, falta ao trabalho e casa é encontrada revirada na Bahia

Juscelia Costa da Silva e Marcelo dos Santos Souza não fazem contato com familiares desde segunda-feira (24);

Wendel de Novais

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 09:27

Juscelia Costa e Marcelo dos Santos desapareceram Crédito: Reprodução

Uma agente de limpeza da Prefeitura de Itabela, no extremo sul da Bahia, desapareceu junto com o companheiro, Marcelo dos Santos Souza, 41 anos. Juscelia Costa da Silva, 47, e o companheiro mantiveram contato com familiares pela última vez na segunda-feira (24). A Polícia Civil investiga o caso e realiza buscas pelo casal.

O desaparecimento da servidora chamou a atenção depois que ela não compareceu ao trabalho. Familiares foram avisados sobre a ausência e um tio de Juscelia decidiu ir até a casa onde ela morava com Marcelo para verificar o que havia acontecido.

No imóvel, segundo informações repassadas pela família, o homem encontrou a residência revirada e uma marca de pé na porta, o que pode indicar que o local foi arrombado. Documentos e dinheiro também foram levados da casa.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

A família registrou um boletim de ocorrência após o desaparecimento, e uma perícia foi realizada no imóvel onde o casal vivia. O objetivo é esclarecer as circunstâncias do sumiço e verificar o que pode ter ocorrido no local.

Em nota, a Delegacia Territorial de Itabela informou que investiga o desaparecimento de Marcelo e Juscelia e que diligências estão em andamento para localizá-los. Até o momento, não há informações sobre o paradeiro dos dois.