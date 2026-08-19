CRIME

Servidora pública baiana desaparece após ir cobrar dívida do ex; suspeito é preso

Imagens mostram mulher entrando na casa do ex, mas não saindo

Carol Neves

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 12:52

Edna Barbosa da Silva Crédito: Reprodução

A servidora pública municipal Edna Barbosa da Silva, de 41 anos, está desaparecida desde a segunda-feira (17), em Santa Maria da Vitória, no Oeste da Bahia. Um homem de 43 anos, com quem ela manteve um relacionamento, foi preso na terça-feira (18) apontado pela Polícia Civil como principal suspeito do desaparecimento.

Na manhã de segunda, Edna deixou o filho adolescente na escola. Antes de desaparecer, segundo informações repassadas à investigação, ela contou a familiares que iria até a casa do ex-companheiro para cobrar uma dívida relacionada ao uso do cartão dela.

Imagens de câmeras de monitoramento analisadas pela Polícia Civil mostram Edna entrando na residência do homem. As gravações, segundo os investigadores, não registram a mulher saindo do imóvel.

Edna e o suspeito haviam mantido um relacionamento por aproximadamente sete meses, encerrado recentemente pela mulher. A investigação aponta que ela também teria ido ao local para buscar pertences.

O homem foi preso em São Félix do Coribe. Durante as diligências, policiais apreenderam na residência uma arma de fogo de fabricação artesanal, dois simulacros de pistola, um celular, um veículo e outros objetos considerados relevantes para o caso.

A Polícia Civil investiga a possibilidade de Edna ter sido morta e de o corpo ter sido ocultado. O feminicídio também é uma das hipóteses apuradas, embora outras linhas de investigação não tenham sido descartadas.

De acordo com o delegado Alexandre Haas, coordenador da 26ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (26ª Coorpin/Santa Maria da Vitória), as investigações reuniram depoimentos, imagens de videomonitoramento, levantamentos de campo e exames periciais.

“A apuração reuniu depoimentos, imagens de videomonitoramento, levantamentos de campo e exames periciais. Imagens registraram o suspeito utilizando a motocicleta da vítima, fato que teria sido inicialmente negado por ele. A análise dos elementos revelou contradições em sua versão e indicou que a mulher não foi vista deixando o imóvel após entrar na residência”, explicou.

Os materiais apreendidos serão submetidos a exames periciais. Os equipamentos eletrônicos também serão analisados conforme os procedimentos legais.