CRIME

Servidores de prefeitura viram alvo de operação por superfaturamento de contratos públicos na Bahia

Mandados são cumpridos na Bahia e no Distrito Federal e bloqueios ultrapassam R$ 720 mil.

Wendel de Novais

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 06:50

Operação Control X Crédito: Polícia Civil

Uma investigação da Polícia Civil da Bahia identificou indícios de superfaturamento de até 2.296% em compras realizadas por meio de contratos públicos de uma prefeitura baiana. O esquema, que envolve suspeitas de corrupção, fraude em licitações, lavagem de dinheiro e organização criminosa, é alvo da Operação Control X, deflagrada na manhã desta quinta-feira (26), com cumprimento de mandados na Bahia e no Distrito Federal. A Polícia Civil não revelou qual prefeitura é alvo da ação até o momento.

Entre os investigados estão servidores públicos municipais e outras lideranças apontadas como participantes do esquema. Os relatórios técnicos elaborados durante as apurações identificaram possíveis irregularidades na aquisição de insumos por meio de contratações públicas, com preços que teriam ultrapassado em mais de 2.000% os valores praticados no mercado.

Operação Control X 1 de 10

A operação também busca atingir o patrimônio dos investigados. O montante de valores e bens que podem ser bloqueados ou sequestrados judicialmente ultrapassa R$ 720 mil, segundo a Polícia Civil. As diligências são realizadas por equipes do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), por meio da Delegacia Estadual de Combate à Corrupção (Deccor).