MAIOR ADESÃO

Servidores do IBGE na Bahia têm salários zerados após desconto de dias parados; instituto promete negociar

Estado concentrou a maior adesão à paralisação de agosto e setembro; sindicato afirma que funcionários foram surpreendidos com o desconto integral dos dias parados na folha de outubro



Mariana Rios

Estadão

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 16:26

IBGE Crédito: Reprodução I Instagram

Servidores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na Bahia foram os mais atingidos pelo desconto integral dos dias de greve nos salários de outubro. Segundo o sindicato da categoria, a medida, aplicada de uma só vez, deixou alguns funcionários sem receber salário no início deste mês.

Em meio à crise com os trabalhadores, o IBGE afirmou nesta sexta-feira (6) que mantém a disposição para negociar com a categoria. Em nota, o instituto disse que já havia comunicado ao sindicato que uma nova rodada de negociações começaria após o fim do período de defeso eleitoral, em 25 de outubro.

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"O IBGE não se recusou ao diálogo. Ao contrário, comunicou formalmente que o processo negocial prosseguiria após o período de defeso eleitoral", declarou a instituição. A direção acrescentou que as tratativas devem respeitar os limites legais e as competências do instituto e dos órgãos centrais do governo federal.

O posicionamento foi divulgado depois que os servidores foram surpreendidos com o desconto, em parcela única, dos dias em que participaram da greve, realizada em agosto e setembro. O Assibge, sindicato da categoria, afirma que a cobrança ocorreu sem acordo prévio e atingiu principalmente os funcionários baianos, onde a mobilização teve maior adesão.

O IBGE voltou a defender o desconto integral em uma única parcela. Segundo o instituto, a medida seguiu as normas da administração pública federal e as orientações do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

A direção também informou que a paralisação envolveu cerca de 1% dos servidores da instituição: 143 funcionários, que ficaram parados por períodos entre um e 25 dias.

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A paralisação foi motivada pela falta de diálogo entre o corpo técnico e a direção do instituto. Entre as reivindicações estavam mudanças nas regras de trabalho, critérios de progressão na carreira e redução das indenizações pagas aos profissionais que realizam pesquisas de campo.

O Assibge afirma que tentou negociar a compensação dos dias parados e chegou a apresentar uma proposta de acordo à direção, mas não houve avanço nas conversas.