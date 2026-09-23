EDUCAÇÃO

Shopping oferece aulão gratuito para o Enem com transporte para mil inscritos; saiba como participar

Parque Shopping Bahia sedia preparação completa com professores especializados, material didático e transporte gratuito para os primeiros mil inscritos

Elaine Sanoli

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 20:36

Prova do Enem 2025 Crédito: Angelo Miguel/MEC

No dia 3 de outubro, o Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), oferece um aulão gratuito de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A programação terá início às 13h, no Galpão de Eventos, e será realizada pelo Instituto Alicerce.



O instituto levará para a aula aberta professores especializados na preparação para o exame, além de material didático, kit para os participantes e lanche.

Além disso, uma das iniciativas previstas para facilitar a participação é a oferta de transporte gratuito para os primeiros mil inscritos, com saídas de Salvador, Simões Filho e Camaçari. A medida busca ampliar o acesso de jovens de diferentes municípios ao evento.

As inscrições devem ser feitas antecipadamente pela plataforma Sympla ou presencialmente, no local, no dia do evento.

"O Parque Shopping Bahia acredita que a educação é uma das formas mais poderosas de transformar vidas, e receber um aulão gratuito de preparação para o Enem é exatamente o tipo de iniciativa que queremos apoiar e abrigar. Saber que jovens de Lauro de Freitas, Salvador e municípios vizinhos vão ter acesso a uma preparação qualificada, com transporte gratuito e estrutura completa, dentro do nosso espaço, nos enche de orgulho. O shopping também é esse lugar, onde oportunidades acontecem", afirma Lulie Najar, superintendente do Parque Shopping Bahia.

O Instituto Alicerce chega à Bahia com os aulões com uma proposta voltada a estudantes que buscam reforçar os conhecimentos para o exame e se preparar para o ingresso no ensino superior. Além das aulas, a programação inclui orientações sobre o exame e os próximos passos acadêmicos dos participantes.