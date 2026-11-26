PROMOÇÕES

Shopping oferece descontos de até 70% e distribuição de brindes na Black Friday

Programação do Parque Shopping Bahia inclui transmissões ao vivo de ofertas e ações interativas nesta sexta-feira (27) e sábado (28)

Elaine Sanoli

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 17:55

Parque Shopping Bahia Crédito: Fabio Peixoto

O Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, oferece descontos de 50% a 70% nas lojas participantes da campanha Black do Parque, iniciada na última segunda-feira (23). Entre os estabelecimentos que aderiram à ação estão a Pro Home Colchões, Vivara e Puket.

Com o tema "Dê o play nas ofertas!", o empreendimento aposta em transmissões ao vivo para apresentar as oportunidades de compra aos consumidores. Nesta sexta-feira (27), a partir das 17h, e no sábado (28), a partir das 15h, uma dupla de comunicadores percorrerá as lojas participantes para divulgar as promoções em tempo real e oferecer aos espectadores a chance de ganhar brindes.

As transmissões poderão ser acompanhadas pelo perfil oficial do shopping no Instagram (@parqueshoppingba). Já os clientes que visitarem o empreendimento poderão participar de ações interativas, como a Roleta de Prêmios e a Caixa Surpresa, que circularão pelos corredores do shopping. A distribuição de brindes está sujeita à disponibilidade e ao regulamento da campanha.