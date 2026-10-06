DIVERSÃO

Dia das Crianças: shopping oferece programação gratuita a partir desta quinta (8)

Encontro com dinossauro, oficina de fantoche, contação de histórias, show de mágica e muito mais compõem a agenda especial do Parque Shopping Bahia

Elaine Sanoli

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 23:24

Dia das Crianças no Parque Shopping Bahia Crédito: Reprodução

A partir desta quinta-feira (8), o Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS), oferece uma programação especial voltada para o Dia das Crianças. Até a próxima segunda-feira (12), o empreendimento terá uma programação com atrações gratuitas, shows, oficinas e atividades pensadas para crianças de todas as idades.

A semana começa na quinta-feira, com o Encontro com o Dino, a partir das 17h, em frente ao Hiper Ideal. Uma atração gratuita que promete arrancar sorrisos de empolgação dos pequenos fãs de dinossauros.

Na sexta-feira (9), a Puket chega ao shopping para uma Oficina de Fantoche, a partir das 18h, na Praça de Alimentação. Gratuita e interativa, a atividade coloca as crianças para criar seus próprios bonecos e explorar a imaginação. A participação é mediante resgate de cupom pelo aplicativo do Parque Shopping Bahia, e a data de liberação dos cupons será divulgada em breve nos canais oficiais do shopping.

No mesmo dia, das 14h às 18h, a Imagina Só promove uma atividade de pinturinha aberta ao público, sem necessidade de inscrição, na Praça de Alimentação. A atividade segue também no sábado (10), das 12h às 16h, no mesmo espaço, antes do show da Escola Park.

Ainda no sábado, a Escola Park transforma a Praça de Alimentação em um palco de encantamento, a partir das 16h, com Contação de Histórias, Recreação Infantil e Show de Mágica. Uma tarde que mistura cultura, magia e muita diversão para toda a família.

No domingo (11), o Tio Paulinho percorre o shopping com sua atração itinerante gratuita, a partir das 17h, com saída em frente à Smart Fit.

E na segunda-feira, Dia das Crianças, o encerramento é à altura da data: show gratuito do UDT Unidunitê, a partir das 16h, da Praça de Alimentação, com muita música, dança e energia para fechar a semana do jeito mais animado possível.

"Ver uma criança se encantar é uma das coisas mais bonitas que o Parque Shopping Bahia pode proporcionar. Por isso, preparamos uma semana inteira pensada para que os pequenos vivam momentos que ficam guardados na memória: o susto divertido de encontrar um dinossauro, a alegria de criar um fantoche com as próprias mãos, o silêncio atento de ouvir uma história bem contada. Mais do que uma programação, queremos que essa semana seja uma celebração de tudo o que a infância tem de mais precioso", afirma Lulie Najar, superintendente do Parque Shopping Bahia.

Confira a programação completa

8 de outubro (quinta-feira)

Hora: A partir das 17h

O quê: Encontro com o Dino

Onde: Em frente ao Hiper Ideal

Valor: Gratuito

9 de outubro (sexta-feira)

Hora: A partir das 18h

O quê: Oficina de Fantoche com a Puket

Onde: Praça de Alimentação

Valor: Gratuito, mediante resgate de cupom pelo app do Parque Shopping Bahia

9 de outubro (sexta-feira)

Hora: 14h às 18h

O quê: Pinturinha com Imagina Só

Onde: Praça de Alimentação, em frente ao palco

Valor: Gratuito, sem inscrição

10 de outubro (sábado)

Hora: 12h às 16h

O quê: Pinturinha com Imagina Só

Onde: Praça de Alimentação, em frente ao palco

Valor: Gratuito, sem inscrição

10 de outubro (sábado)

Hora: A partir das 16h

O quê: Contação de Histórias, Recreação Infantil e Show de Mágica com a Escola Park

Onde: Praça de Alimentação

Valor: Gratuito

11 de outubro (domingo)

Hora: A partir das 17h

O quê: Itinerante com Tio Paulinho

Onde: Saída em frente à Smart Fit

Valor: Gratuito

12 de outubro (segunda-feira) — Dia das Crianças

Hora: A partir das 16h

O quê: Show com UDT Unidunitê

Onde: Praça de Alimentação

Valor: Gratuito

Atrações fixas de 8 a 12 de outubro

Tribo do Quintal: Piso L1, em frente ao Hiper Ideal | Pago, valores disponíveis no local

Parque Inflável Magic Games: Piso L1, Praça de Eventos | Pago, valores disponíveis no local

Bora Lê (Feira de Livros): Piso L1, Praça de Eventos | Gratuito

Paintball: Galpão de Eventos | Pago, valores disponíveis no local

Magic Games: Pisos L2 e L3 | Pago, valores disponíveis no local

Guigas Mini Golf: Piso L2, próximo à Hope | Pago, valores disponíveis no local