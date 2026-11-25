SAÚDE

Sobe para 19 o número de casos confirmados de Mpox na Bahia em 2026

Salvador concentra o maior número de registros, com 12 pacientes diagnosticados com a doença

Elaine Sanoli

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 18:08

Mpox Crédito: Shutterstock

A Bahia contabilizou 19 casos confirmados de mpox em 2026, segundo dados da Vigilância Epidemiológica do Estado divulgados com balanço até esta terça-feira (24). Salvador concentra o maior número de registros, com 12 pacientes diagnosticados com a doença.

Outros casos foram confirmados entre moradores de São Sebastião do Passé (2), Feira de Santana (1), São Francisco do Conde (1) e Vitória da Conquista (1), além de dois residentes de outros estados.

A Vigilância Epidemiológica ressalta, no entanto, que o município de residência dos pacientes não corresponde necessariamente ao local onde ocorreu a infecção. Para identificar a distribuição da doença, são consideradas informações sobre os locais de residência, atendimento e exposição ao vírus, além do provável local de infecção.

Mpox pode causar lesões na pele, pneumonia, confusão mental e infecção nos olhos 1 de 4

A ocorrência de novos casos reforça a necessidade de intensificação das ações de vigilância, diagnóstico precoce e prevenção da transmissão da doença. O cenário é acompanhado pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em articulação com os municípios baianos.

O órgão também alerta para a importância do fortalecimento das ações de prevenção, especialmente diante da intensificação das atividades turísticas e da realização de eventos com grande concentração de pessoas no estado.

Transmissão e sintomas

Causada pelo vírus MPXV, a mpox é transmitida principalmente pelo contato direto com lesões na pele, mucosas e secreções de pessoas infectadas. O contato íntimo, incluindo relações sexuais, representa uma situação de maior risco de exposição. A transmissão também pode ocorrer pelo contato com objetos contaminados e, em determinadas circunstâncias, por meio de secreções respiratórias durante interações próximas e prolongadas.