FATALIDADE

Sobrinho de Luiz Gonzaga e esposa morrem e setes pessoas ficam feridas em acidente em estrada na Bahia

Colisão entre carro e caminhão ocorreu na BR-235, em Casa Nova

Elaine Sanoli

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 23:30

Maria Dalgilmar Barbosa de Amorim Maciel, de 65 anos, e Fausto Luiz Maciel Crédito: Reprodução

Um acidente de trânsito na BR-235, na zona rural de Casa Nova, no norte da Bahia, deixou duas pessoas mortas e outras sete feridas nesta segunda-feira (19). A colisão envolveu um carro de passeio e um caminhão.

As vítimas fatais foram identificadas como Maria Dalgilmar Barbosa de Amorim Maciel, de 65 anos, e Fausto Luiz Maciel, sobrinho do cantor Luiz Gonzaga, conhecido como Rei do Baião.

Segundo informações da TV Bahia, o acidente envolveu pelo menos nove pessoas. Os sete feridos foram socorridos por quatro ambulâncias e encaminhados para unidades de saúde nos municípios de Casa Nova e Sobradinho.

A colisão ocorreu durante a tarde, na região de Santana do Sobrado. O caminhão seguia de Casa Nova com destino ao município de Petrolina, em Pernambuco.