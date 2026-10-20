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Sobrinho de Luiz Gonzaga e esposa morrem e setes pessoas ficam feridas em acidente em estrada na Bahia

Colisão entre carro e caminhão ocorreu na BR-235, em Casa Nova

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 23:30

Maria Dalgilmar Barbosa de Amorim Maciel, de 65 anos, e Fausto Luiz Maciel
Maria Dalgilmar Barbosa de Amorim Maciel, de 65 anos, e Fausto Luiz Maciel Crédito: Reprodução

Um acidente de trânsito na BR-235, na zona rural de Casa Nova, no norte da Bahia, deixou duas pessoas mortas e outras sete feridas nesta segunda-feira (19). A colisão envolveu um carro de passeio e um caminhão.

As vítimas fatais foram identificadas como Maria Dalgilmar Barbosa de Amorim Maciel, de 65 anos, e Fausto Luiz Maciel, sobrinho do cantor Luiz Gonzaga, conhecido como Rei do Baião.

Segundo informações da TV Bahia, o acidente envolveu pelo menos nove pessoas. Os sete feridos foram socorridos por quatro ambulâncias e encaminhados para unidades de saúde nos municípios de Casa Nova e Sobradinho.

A colisão ocorreu durante a tarde, na região de Santana do Sobrado. O caminhão seguia de Casa Nova com destino ao município de Petrolina, em Pernambuco.

O caso foi registrado na Delegacia Territorial (DT) de Casa Nova, que instaurou um inquérito policial para investigar as circunstâncias do acidente.

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