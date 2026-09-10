VIOLÊNCIA

Sobrinho é preso por tentar matar o tio com pedaço de madeira após briga por propriedades na Bahia

Suspeito foi preso em Cruz das Almas, no Recôncavo baiano

Elaine Sanoli

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 17:27

Delegacia de Cruz das Almas Crédito: Reprodução

Um homem de 40 anos foi preso nesta quarta-feira (9) por tentar matar o tio no Centro de Cruz das Almas, no Recôncavo baiano, em junho deste ano. O crime teria sido motivado por discussões familiares.



Segundo as investigações da Polícia Civil, a vítima, de 49 anos, conduzia uma motocicleta quando foi atingida pelo sobrinho com um pedaço de madeira. Ele conseguiu deixar o local e foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde na sequência.

As apurações indicam que a motivação do crime está relacionada a desavenças familiares anteriores envolvendo propriedades rurais.