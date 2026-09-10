Sobrinho é preso por tentar matar o tio com pedaço de madeira após briga por propriedades na Bahia

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Elaine Sanoli
Publicado em 10 de setembro de 2026 às 17:27
Um homem de 40 anos foi preso nesta quarta-feira (9) por tentar matar o tio no Centro de Cruz das Almas, no Recôncavo baiano, em junho deste ano. O crime teria sido motivado por discussões familiares.
Segundo as investigações da Polícia Civil, a vítima, de 49 anos, conduzia uma motocicleta quando foi atingida pelo sobrinho com um pedaço de madeira. Ele conseguiu deixar o local e foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde na sequência.
As apurações indicam que a motivação do crime está relacionada a desavenças familiares anteriores envolvendo propriedades rurais.
Com o cumprimento do mandado de prisão preventiva, o homem foi conduzido à unidade policial, onde passou pelos procedimentos legais de praxe. Ele segue custodiado, à disposição da Justiça. A ação foi realizada por meio da Delegacia Territorial (DT) de Cruz das Almas.