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Sobrinho é preso por tentar matar o tio com pedaço de madeira após briga por propriedades na Bahia

Suspeito foi preso em Cruz das Almas, no Recôncavo baiano

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 17:27

Delegacia de Cruz das Almas
Delegacia de Cruz das Almas Crédito: Reprodução

Um homem de 40 anos foi preso nesta quarta-feira (9) por tentar matar o tio no Centro de Cruz das Almas, no Recôncavo baiano, em junho deste ano. O crime teria sido motivado por discussões familiares.

Segundo as investigações da Polícia Civil, a vítima, de 49 anos, conduzia uma motocicleta quando foi atingida pelo sobrinho com um pedaço de madeira. Ele conseguiu deixar o local e foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde na sequência.

As apurações indicam que a motivação do crime está relacionada a desavenças familiares anteriores envolvendo propriedades rurais.

Com o cumprimento do mandado de prisão preventiva, o homem foi conduzido à unidade policial, onde passou pelos procedimentos legais de praxe. Ele segue custodiado, à disposição da Justiça. A ação foi realizada por meio da Delegacia Territorial (DT) de Cruz das Almas.

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