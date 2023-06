Soja repete produtividade histórica e Oeste comemora boa safra

. Crédito: Donaldson Gomes/CORREIO

Com destaque para a produtividade da soja – que igualou a melhor média histórica, de 67 sacas por hectare – o resultado da safra 2022/2023, no Oeste da Bahia, foi avaliado como positivo por produtores, consultores e técnicos especializados no setor agrícola. A produção no campo foi analisada durante um workshop, na Bahia Farm Show, em Luís Eduardo Magalhães.



Atualmente, as atenções nas fazendas do Oeste estão voltadas para a produção do milho nas áreas de sequeiro (sem irrigação) e para o planejamento da próxima safra. Este ano, a produção de soja ocupou 1,86 milhão de hectares (ha) de área, enquanto o algodão está espalhado por 305 mil ha, o milho 220 mil ha e o sorgo, que vem ganhando espaço pelo uso na alimentação animal, de acordo com dados do mais recente Boletim Aiba, divulgado ontem.

Entre as principais culturas produzidas no Oeste, apenas o milho produzido em sequeiro registrou uma redução no volume produzido, com uma queda de 5,3%. A soja teve alta de 7,7%; o algodão, 11,9%; o milho irrigado cresceu 8,3%; o sorgo 21,4%; a cultura do trigo, que está em fase inicial no Oeste registrou 42,9% crescimento em sua produção, repetindo a produtividade de 100 sacas produzidas por hectare.

Se por um lado o mercado de algodão segue um pouco travado, em meio a um cenário de queda nos preços internacionais, por outro, a qualidade da safra é um fator de animação para o setor, avalia o presidente da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), Luiz Carlos Bergamaschi. "As primeiras colheiras mostram que a produtividade está muito boa", afirma. Segundo ele, a produção também cresceu, recuperando a retração do ano passado. "Voltamos ao normal", diz.

Para Bergamaschi, a feira deste ano está sendo muito rica por ir além dos negócios. "É uma oportunidade de discutirmos os nossos desafios, adquirir conhecimento e fazer relacionamento", acredita.

A colheita de soja segue na sua reta final nas quatro mesorregiões do Oeste da Bahia. A área colhida já alcançou os 99,7% e a expectativa é que todo o processo seja concluído dentro de mais 15 dias, alcançando um total de 7,447 milhões de toneladas de grãos.

No caso do milho, a área colhida representa 29% do total e a expectativa é que o processo seja concluído ainda na primeira quinzena deste mês.