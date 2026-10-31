Soldado da PM morre em batida com retroescavadeira quando seguia para operação na Bahia

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Carol Neves
Publicado em 31 de outubro de 2026 às 07:51
O soldado da Polícia Militar Oderlan Santiago Alves morreu nesta sexta-feira (30) após a motocicleta que conduzia colidir com uma retroescavadeira na zona rural de Cansanção, no interior da Bahia. Ele estava em serviço e seguia para uma operação de policiamento em Monte Santo.
De acordo com a PM, Oderlan fazia parte de uma equipe da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) que se deslocava para atuar na Operação Festa de Todos os Santos.
A colisão ocorreu na localidade de Lagoa dos Cavalos, quando o PM tentou fazer uma ultrapassagem e colidiu com uma retroescavadeira. Ele morreu no local.
O acidente foi registrado na Delegacia de Cansanção, e o corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para necropsia. Não foram divulgadas informações sobre o sepultamento. Em nota, a Polícia Militar lamentou a perda do soldado e prestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de farda.