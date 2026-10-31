LUTO

Soldado da PM morre em batida com retroescavadeira quando seguia para operação na Bahia

Oderlan Santiago Alves seguia para reforçar o policiamento em Monte Santo quando sofreu o acidente

Carol Neves

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 07:51

Oderlan Santiago Alves Crédito: Reprodução

O soldado da Polícia Militar Oderlan Santiago Alves morreu nesta sexta-feira (30) após a motocicleta que conduzia colidir com uma retroescavadeira na zona rural de Cansanção, no interior da Bahia. Ele estava em serviço e seguia para uma operação de policiamento em Monte Santo.

De acordo com a PM, Oderlan fazia parte de uma equipe da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) que se deslocava para atuar na Operação Festa de Todos os Santos.

A colisão ocorreu na localidade de Lagoa dos Cavalos, quando o PM tentou fazer uma ultrapassagem e colidiu com uma retroescavadeira. Ele morreu no local.