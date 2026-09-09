EXPANSÃO

Startup baiana atravessa o Atlântico em busca de espaço no mercado africano; veja o que encontrou

Just Travel participou de rodadas de negócios, visitas técnicas e seminários na FACIM e avançou em conversas para uma possível parceria com agência nacional de turismo do país

Perla Ribeiro

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 14:15

Startup baiana atravessa o Atlântico em busca de espaço no mercado africano; veja o que encontrou Crédito: Divulgação

A Just Travel, traveltech baiana, voltou de Moçambique com novas perspectivas para expandir sua atuação no mercado africano. A empresa participou da 61ª edição da Feira Internacional de Maputo (FACIM), realizada entre 31 de agosto e 6 de setembro de 2026, e avançou nas conversas para uma possível parceria com a Agência Nacional para o Desenvolvimento e Investimento Turístico (ANDITUR).

A participação fez parte de uma agenda de aproximação comercial apoiada pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), que levou 27 empresas e startups brasileiras de diferentes setores ao evento. Durante a feira, representantes da Just Travel participaram de rodadas de negócios, visitas técnicas, seminários e encontros com integrantes do setor turístico moçambicano. A agenda também permitiu à empresa conhecer melhor as características do mercado local e identificar oportunidades de cooperação.

De acordo com o cofundador da Just Travel, Fábio Barreto, a viagem tinha como objetivo inicial conhecer o mercado, estabelecer conexões e avaliar de que maneira a tecnologia desenvolvida pela startup poderia contribuir para o turismo de Moçambique. Segundo ele, as conversas evoluíram durante a missão e abriram caminho para a construção de uma possível parceria com a Anditur.

“Durante a missão, tivemos a oportunidade de dialogar com representantes do Governo e do ecossistema de turismo moçambicano. Como resultado, avançamos nas conversas com a ANDITUR, a Agência Nacional para o Desenvolvimento e Investimento Turístico, para estruturar uma possível parceria entre as instituições”, afirmou.

Proposta vai além da venda de tecnologia

A empresa afirma que pretende estruturar uma prova de conceito, com plano de execução, custos e indicadores de resultado, em vez de limitar a negociação à comercialização de uma solução tecnológica. A ideia é utilizar a plataforma para ajudar a digitalizar a oferta turística do país, conectar operadores locais e aproximar a divulgação dos destinos da efetiva comercialização de produtos e serviços. “A proposta é demonstrar, na prática, como podemos ajudar a digitalizar a oferta turística de Moçambique, integrar operadores locais e transformar promoção em comercialização, reservas e geração de receita”, explicou Barreto.

África aparece como novo mercado para a startup

Com 54 países e cerca de 1,4 bilhão de habitantes, o continente africano é apontado pela empresa como um mercado com potencial para negócios ligados à tecnologia, inovação e serviços. Nesse contexto, a experiência construída pela Just Travel na Bahia pode ser adaptada às demandas de outros destinos, combinando tecnologia, distribuição e turismo.