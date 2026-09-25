QUINGOMA

STF libera obras em área quilombola de Lauro de Freitas com condições

Edson Fachin suspendeu parte da ordem que paralisava intervenções em 1.225 hectares; cada obra deverá ser analisada individualmente

Mariana Rios

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 20:49

Quilombo do Quingoma, em Lauro de Freitas Crédito: Paula Fróes/CORREIO

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, suspendeu parcialmente a decisão que havia determinado a paralisação geral de obras e atividades em uma área de 1.225 hectares reivindicada pela Comunidade Quilombola Remanescente do Quingoma, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

Na prática, a paralisação deixa de ser automática para todas as intervenções na área. A retomada, porém, dependerá da análise da Comissão Regional de Soluções Fundiárias do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), que deverá avaliar cada caso e definir eventuais medidas de proteção à comunidade quilombola.

Fachin considerou que a ordem de paralisação era abrangente demais e poderia prejudicar a prestação de serviços públicos. A área reivindicada inclui um hospital, uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), um reservatório de água, um empreendimento do Minha Casa Minha Vida, um projeto habitacional e mais de 2 mil residências de pessoas que não pertencem à comunidade quilombola.

Segundo o ministro, a proibição geral também poderia impedir a realização de medidas emergenciais e afetar obras relacionadas a serviços essenciais, inclusive em benefício da própria comunidade quilombola.

Apesar de suspender parte da decisão, Fachin manteve as demais determinações do TRF-1. Entre elas estão os prazos para que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) conclua o Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID), em 120 dias, e o processo administrativo de reconhecimento do território quilombola, em um ano.

Pedido da Prefeitura

A decisão de Fachin atende parcialmente a um pedido da Prefeitura de Lauro de Freitas. O município argumentou que a determinação do TRF-1 atingia mais de 20% do território municipal, em uma região urbana densamente povoada.

A prefeitura também apontou impactos sobre serviços de saneamento, drenagem e saúde, além da construção de uma maternidade. O município pediu que as medidas fossem ajustadas para evitar uma proibição geral de obras e atividades na região.

Ao analisar o caso, Fachin entendeu que a paralisação indiscriminada poderia causar prejuízos à administração municipal e dificultar a execução de políticas públicas.

Disputa pelo território

O caso teve origem em uma ação civil pública apresentada pela Defensoria Pública da União (DPU). O processo questiona obras e atividades públicas e privadas realizadas dentro ou nas proximidades da área reivindicada pela Comunidade Quilombola Remanescente do Quingoma.

Entre as intervenções citadas no processo estão a implantação do Centro Transitório de Tratamento de Resíduos (CTTR) e o empreendimento Bairro Novo.