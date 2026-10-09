DIREITOS DO CONSUMIDOR

Sua internet ficou mais cara? Veja quando o reajuste é permitido e como pagar menos

A Anatel estabelece regras para aumentos nos planos de internet e celular; consumidor deve conferir contrato, data do reajuste, fidelidade e ofertas disponíveis antes de aceitar uma cobrança maior

Perla Ribeiro

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 05:00

Sua internet ficou mais cara? Veja quando o reajuste é permitido e como pagar menos Crédito: Reprodução/Wikimedia Commons

Ver a mensalidade da internet ou do celular subir de uma hora para outra pode pesar no orçamento — mas nem todo aumento feito pela operadora é permitido. Os preços dos serviços de telecomunicações podem ser reajustados, porém existem regras que devem ser respeitadas pelas empresas. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), os reajustes não podem ocorrer em intervalo inferior a 12 meses.

A oferta ou o contrato também deve informar as condições do serviço e os critérios relacionados ao reajuste. Além disso, a operadora deve comunicar o consumidor com pelo menos 30 dias de antecedência sobre o aumento que passará a vigorar. O tema ganha relevância diante do volume de reclamações registradas no setor. Em 2025, a Anatel recebeu 1.354.791 queixas sobre serviços de telecomunicações, alta de 6,91% em relação a 2024.

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Somente a banda larga fixa acumulou 470.875 reclamações, crescimento de 6,5%. Os problemas relacionados a cobrança e cancelamento estiveram entre os que mais aumentaram no período. Diante de uma fatura maior que o esperado, o consumidor não precisa simplesmente aceitar o novo valor. A primeira providência é verificar o contrato e entender se o reajuste está de acordo com as condições da oferta.

1. O reajuste pode acontecer, mas precisa seguir regras

Os contratos de telecomunicações podem prever reajustes periódicos. O aumento, porém, não pode ocorrer antes do intervalo mínimo estabelecido pela regulamentação. A Anatel determina que os preços dos serviços de telecomunicações não sejam reajustados em período inferior a 12 meses.

A oferta também deve informar as condições relacionadas ao reajuste e a respectiva data-base, quando houver. Outro ponto importante é a comunicação ao cliente. A operadora deve avisar, com antecedência mínima de 30 dias, sobre reajustes que passarão a vigorar. Por isso, se a cobrança aumentou sem que o consumidor consiga identificar a previsão contratual ou se o reajuste ocorreu fora das regras, vale contestar o valor junto à empresa.

2. Fidelidade não significa obrigação para sempre

Quem contratou um plano com prazo de permanência pode estar sujeito a uma multa caso decida cancelar o serviço antes do fim do período previsto, observadas as condições da contratação. A Anatel determina que, mesmo nas ofertas com prazo de permanência, a prestadora deve oferecer ao consumidor uma opção de contratação com condições de fruição equivalentes e sem vínculo de permanência. Por isso, antes de cancelar ou trocar de plano, é importante conferir a data de término da fidelização e eventual multa prevista no contrato.



3. Cliente antigo pode encontrar oferta melhor

Uma das estratégias mais comuns das operadoras é oferecer condições promocionais para conquistar novos clientes. Mas quem já possui um plano também pode verificar as ofertas disponíveis para a sua região. A própria Anatel informa que clientes ativos podem migrar para ofertas disponíveis em sua região geográfica, inclusive promoções destinadas a novos clientes, observadas as condições da oferta.

Em caso de fidelização, pode haver cobrança de multa proporcional, conforme as regras aplicáveis. Isso significa que o consumidor não precisa necessariamente permanecer preso a um plano mais caro apenas porque contratou o serviço há mais tempo.



O que fazer se a mensalidade aumentou?

Antes de aceitar uma conta mais alta, alguns passos podem ajudar a descobrir se o reajuste está correto e se existe uma alternativa mais barata:

Confira o contrato: procure o índice, a data-base e as condições previstas para o reajuste;

Verifique a fidelidade: descubra se ainda existe prazo de permanência e qual seria a eventual multa;

Compare as ofertas: veja se há planos mais baratos ou com condições melhores na sua região;

Negocie com a operadora: se encontrar uma oferta mais vantajosa, tente migrar para ela;

Considere a portabilidade: no caso de celular, trocar de operadora pode ser uma alternativa quando outra empresa oferece condições melhores;

Guarde os protocolos: em caso de contestação, mantenha os registros do atendimento e das respostas recebidas.

Se o problema não for resolvido diretamente pela operadora, o consumidor pode registrar uma reclamação nos canais da Anatel. Em 2025, a Agência informou que as reclamações são encaminhadas às prestadoras, que têm até 10 dias para responder quais providências foram adotadas.

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