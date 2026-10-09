Sua internet ficou mais cara? Veja quando o reajuste é permitido e como pagar menos

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Perla Ribeiro
Publicado em 9 de outubro de 2026 às 05:00
Ver a mensalidade da internet ou do celular subir de uma hora para outra pode pesar no orçamento — mas nem todo aumento feito pela operadora é permitido. Os preços dos serviços de telecomunicações podem ser reajustados, porém existem regras que devem ser respeitadas pelas empresas. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), os reajustes não podem ocorrer em intervalo inferior a 12 meses.
A oferta ou o contrato também deve informar as condições do serviço e os critérios relacionados ao reajuste. Além disso, a operadora deve comunicar o consumidor com pelo menos 30 dias de antecedência sobre o aumento que passará a vigorar. O tema ganha relevância diante do volume de reclamações registradas no setor. Em 2025, a Anatel recebeu 1.354.791 queixas sobre serviços de telecomunicações, alta de 6,91% em relação a 2024.
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Somente a banda larga fixa acumulou 470.875 reclamações, crescimento de 6,5%. Os problemas relacionados a cobrança e cancelamento estiveram entre os que mais aumentaram no período. Diante de uma fatura maior que o esperado, o consumidor não precisa simplesmente aceitar o novo valor. A primeira providência é verificar o contrato e entender se o reajuste está de acordo com as condições da oferta.
O que fazer se a mensalidade aumentou?
Se o problema não for resolvido diretamente pela operadora, o consumidor pode registrar uma reclamação nos canais da Anatel. Em 2025, a Agência informou que as reclamações são encaminhadas às prestadoras, que têm até 10 dias para responder quais providências foram adotadas.
A conta aumentou? Antes de aceitar, confira
Um aumento na mensalidade não significa automaticamente que a cobrança seja irregular. Mas o consumidor tem o direito de saber por que o preço mudou, quando o reajuste poderia ser aplicado e quais condições foram previstas na contratação. Antes de simplesmente continuar pagando uma fatura maior, vale conferir o contrato e comparar as ofertas disponíveis. Em muitos casos, a revisão do plano ou a migração para outra oferta pode representar uma economia no orçamento.