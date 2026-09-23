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Super El Niño pode provocar 1,2 mil mortes na Bahia até fevereiro de 2027, aponta estudo

No Brasil, a estimativa é de 13,3 mil mortes

A Agência Brasil

Elaine Sanoli

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 23:11

Calor Crédito: Divulgação

A chegada do Super El Niño pode provocar a morte de cerca de 1,2 mil pessoas na Bahia. No Brasil, a estimativa é de 13,3 mil mortes até fevereiro do ano que vem. O levantamento foi divulgado nesta quarta-feira (23) pelo Laboratório de Impacto Climático da Universidade de Chicago. Em todo o mundo, cerca de 451 mil pessoas podem morrer em decorrência do calor extremo provocado pelo fenômeno.

De acordo com o levantamento, o Brasil será o país da América Latina mais afetado pelo impacto do Super El Niño, sendo as regiões Norte e Nordeste as áreas sob maior risco.

As estimativas mais altas de mortalidade estão nos estados do Pará, com cerca de 2,3 mil mortes; Maranhão, com 1,3 mil; além de Amazonas e Bahia, com 1,2 mil cada.

Verão ou inverno? Os efeitos do calor 1 de 10

O relatório indica que os dias com temperaturas “extremamente quentes” devem aumentar e quase dobrar até fevereiro de 2027, ficando pelo menos 1,2 °C acima do normal em comparação com anos anteriores. A situação pode se intensificar com a chegada do verão, sendo o período entre dezembro de 2026 e fevereiro de 2027 considerado o mais crítico.

Os números estimados podem aumentar ainda mais caso o El Niño se prolongue, segundo os pesquisadores. O fenômeno pode ser uma amostra das temperaturas que serão mais comuns daqui para frente com o avanço das mudanças climáticas. O Super El Niño é caracterizado pelo aquecimento acima do normal das águas do Oceano Pacífico.

Para reduzir a mortalidade, os especialistas recomendam esforços humanitários multilaterais e ações comprovadamente eficazes, como a emissão de alertas de calor, a instalação de centros de resfriamento e pontos de hidratação, além da proteção da população mais vulnerável e dos trabalhadores. As medidas, segundo os pesquisadores, devem ser iniciadas desde já.