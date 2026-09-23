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Super El Niño pode provocar 1,2 mil mortes na Bahia até fevereiro de 2027, aponta estudo

No Brasil, a estimativa é de 13,3 mil mortes

  • A
  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 23:11

Calor
Calor Crédito: Divulgação

A chegada do Super El Niño pode provocar a morte de cerca de 1,2 mil pessoas na Bahia. No Brasil, a estimativa é de 13,3 mil mortes até fevereiro do ano que vem. O levantamento foi divulgado nesta quarta-feira (23) pelo Laboratório de Impacto Climático da Universidade de Chicago. Em todo o mundo, cerca de 451 mil pessoas podem morrer em decorrência do calor extremo provocado pelo fenômeno.

De acordo com o levantamento, o Brasil será o país da América Latina mais afetado pelo impacto do Super El Niño, sendo as regiões Norte e Nordeste as áreas sob maior risco.

As estimativas mais altas de mortalidade estão nos estados do Pará, com cerca de 2,3 mil mortes; Maranhão, com 1,3 mil; além de Amazonas e Bahia, com 1,2 mil cada.

Verão ou inverno? Os efeitos do calor

Técnicas simples aliviam o calor sem aumentar a conta de luz (Projeto: Escritório Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Maura Mello) por Projeto: Escritório Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Maura Mello
Cortinas pesadas e portas de vidro mantêm o calor  (Projeto: Martins Galera Arquitetura | Imagem: Victor Guilherme) por Projeto: Martins Galera Arquitetura | Imagem: Victor Guilherme
Tapetes e mantas ajudam a reter calor (Projeto: Martins Galera Arquitetura | Imagem: Victor Guilherme) por Projeto: Martins Galera Arquitetura | Imagem: Victor Guilherme
Pausas frequentes para descanso são importantes para o corpo, especialmente em condições de calor extremo (Imagem: ViDI Studio | Shutterstock) por Imagem: ViDI Studio | Shutterstock
O calor intenso exige cuidados redobrados durante a prática de atividade física (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock) por Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock
O consumo de álcool pode aumentar o rubor e a sensação de calor intenso da rosácea (Imagem: Africa Studio | Shutterstock) por Imagem: Africa Studio | Shutterstock
O calor intenso pode prejudicar a pele de todo o corpo (Imagem: Iryna Inshyna | Shutterstock) por Imagem: Iryna Inshyna | Shutterstock
Os cuidados com a pele devem ser redobrados no calor (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Pontos de hidratação gratuitos ajudam no combate ao calor por Divulgação
Cuidados com os pets devem ser redobrados durante os dias de calor (Imagem: pyrozhenka | Shutterstock) por Imagem: pyrozhenka | Shutterstock
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Técnicas simples aliviam o calor sem aumentar a conta de luz (Projeto: Escritório Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Maura Mello) por Projeto: Escritório Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Maura Mello

O relatório indica que os dias com temperaturas “extremamente quentes” devem aumentar e quase dobrar até fevereiro de 2027, ficando pelo menos 1,2 °C acima do normal em comparação com anos anteriores. A situação pode se intensificar com a chegada do verão, sendo o período entre dezembro de 2026 e fevereiro de 2027 considerado o mais crítico.

Os números estimados podem aumentar ainda mais caso o El Niño se prolongue, segundo os pesquisadores. O fenômeno pode ser uma amostra das temperaturas que serão mais comuns daqui para frente com o avanço das mudanças climáticas. O Super El Niño é caracterizado pelo aquecimento acima do normal das águas do Oceano Pacífico.

Para reduzir a mortalidade, os especialistas recomendam esforços humanitários multilaterais e ações comprovadamente eficazes, como a emissão de alertas de calor, a instalação de centros de resfriamento e pontos de hidratação, além da proteção da população mais vulnerável e dos trabalhadores. As medidas, segundo os pesquisadores, devem ser iniciadas desde já.

“Aumentar a capacidade de resposta a emergências e direcionar melhor nossos esforços pode salvar muitas vidas este ano. Mas, daqui a 20 anos, quando as temperaturas extremas de hoje se tornarem a nova normalidade, não queremos estar em constante estado de emergência”, disse Tamma Carleton, coautora do relatório.

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