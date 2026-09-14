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Super El Niño pode provocar calor histórico e encarecer ar-condicionado; veja quando comprar e 10 cuidados antes de escolher o aparelho

Previsão de El Niño forte aumenta a preocupação com as temperaturas no fim de 2026 e início de 2027; eficiência, consumo, filtragem e instalação devem entrar na conta

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 06:10

Super El Niño pode provocar calor histórico e encarecer ar-condicionado; veja quando comprar e 10 cuidados antes de escolher o aparelho
Super El Niño pode provocar calor histórico e encarecer ar-condicionado; veja quando comprar e 10 cuidados antes de escolher o aparelho Crédito: Imagem gerada pela IA

O verão ainda nem começou, mas as altas temperaturas já estão no radar de quem pretende comprar um ar-condicionado. A previsão de um El Niño muito forte entre o fim de 2026 e o início de 2027, com possibilidade de intensidade histórica, aumenta a expectativa de procura pelos aparelhos nos próximos meses. 

Segundo estimativas recentes da NOAA, há mais de 90% de probabilidade de ocorrência de um Super El Niño no período e 70% de chance de o fenômeno atingir níveis históricos. Com a possibilidade de aumento da demanda, o momento da compra também pode fazer diferença.

Desidratação e golpes de calor

O consumo de água é essencial para prevenir a desidratação por
Frutas e ervas que tornam a rotina de beber água um gesto funcional e prazeroso por (BANCO DE IMAGENS)
Beber água é fundamental por Imagem: puhhha | Shutterstock
Água é fundamental por Freepik
Beba água mesmo sem sede por Banco de imagens
Água é fundamental por Imagem: Cozine | Shutterstock
É importante ter sempre uma garrafa de água por perto por Imagem: GBJSTOCK | Shutterstock
A água é essencial para o equilíbrio do organismo por Imagem: fizkes | Shutterstock
Dias quentes, ambientes abafados, roupas inadequadas e pouca ingestão de líquidos formam uma combinação perigosa por Shutterstock
Água é fundamental por Imagem: Stock-Asso | Shutterstock
O calor intenso pode prejudicar a pele de todo o corpo por Imagem: Iryna Inshyna | Shutterstock
Beber água entre as doses de álcool ajuda a manter o corpo hidratado e reduz os efeitos da desidratação por Imagem: theshots.co | Shutterstock
Incentive ingestão de água ao longo do dia, mesmo sem sede por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
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O consumo de água é essencial para prevenir a desidratação por

De acordo com Álvaro Ruoso, gerente de Produto da Área de Ar-Condicionado da TCL, o inverno costuma ser um período mais favorável para adquirir o equipamento, quando a procura é menor e há maior disponibilidade de profissionais para a instalação. “Quando as temperaturas estiverem altas, certamente os preços dos condicionadores de ar subirão e a chance de você encontrar um instalador profissional com horários vagos no curto prazo é baixa”, afirma.

Mas escolher um aparelho não envolve apenas encontrar o menor preço. Potência, consumo de energia, tamanho do ambiente, filtragem, ruído, manutenção e recursos tecnológicos também podem interferir no custo e na experiência de uso.

  • 1. Quantos BTUs o ambiente precisa?
    A capacidade de refrigeração é um dos primeiros pontos que devem ser avaliados. BTU é a sigla para British Thermal Unit e, no ar-condicionado, indica a capacidade de refrigeração do aparelho. Quanto maior a quantidade de BTUs, maior é a capacidade de retirar calor do ambiente. Um equipamento subdimensionado pode ter dificuldade para atingir a temperatura desejada, principalmente em dias muito quentes. Por outro lado, escolher um aparelho muito potente sem necessidade pode significar um investimento maior. A calculadora de BTUs da TCL pode ser usada para auxiliar nessa definição.

  •  2. Tecnologia Inverter pode ajudar no consumo
    Quem pretende deixar o aparelho ligado durante várias horas deve observar o tipo de compressor. Nos modelos Inverter, a velocidade do compressor pode ser ajustada conforme a necessidade de climatização. Diferentemente dos aparelhos convencionais, que trabalham com ciclos mais frequentes de liga e desliga, o sistema busca manter a temperatura com menor oscilação. A tecnologia pode contribuir para a eficiência energética, especialmente em situações de uso prolongado.

  • 3. Eficiência energética pesa na conta de luz
    O preço pago no momento da compra não é o único custo envolvido. Como o ar-condicionado pode permanecer ligado por várias horas nos períodos mais quentes, o consumo de eletricidade deve entrar na comparação entre os modelos. Além da classificação energética, alguns aparelhos possuem recursos capazes de adaptar o funcionamento às condições do ambiente. Entre eles está a função AI Eco, presente em determinados modelos, que utiliza inteligência artificial para analisar as condições de temperatura e ajustar o funcionamento do compressor. 

  • 4. Ar gelado não significa ar renovado
    Um ambiente pode estar refrigerado e, ainda assim, não receber ar externo. Isso acontece porque muitos aparelhos convencionais trabalham principalmente com a recirculação do ar que já está dentro do cômodo. A situação é diferente dos sistemas que possuem renovação ativa. A tecnologia FreshIN, por exemplo, permite captar ar externo, filtrá-lo e introduzi-lo no ambiente. Para quem passa muitas horas em locais fechados, esse tipo de recurso pode ser um diferencial. 

  • 5. Filtro também deve entrar na escolha
    Não basta observar apenas a capacidade de refrigeração. É importante entender como o aparelho filtra o ar e como os filtros podem ser higienizados. O sistema QuadriPuri, citado pela fabricante, possui quatro etapas de filtragem: pré-filtro, filtro de alta densidade, camada com íons de prata e filtro HEPA. Há ainda modelos com filtros de vitamina C e de catequina, associados pela fabricante a recursos adicionais de tratamento do ar. Independentemente da tecnologia, o consumidor deve verificar como é feito o acesso aos filtros e seguir as orientações do fabricante para limpeza e manutenção.

  •  6. Umidade também interfere no conforto
    A temperatura não é o único fator que determina se um ambiente está confortável. A umidade do ar também pode influenciar a sensação térmica. Por isso, recursos que ajudam a controlar as condições internas podem ser interessantes principalmente em regiões onde o calor costuma vir acompanhado de níveis elevados de umidade.

  •  7. O barulho pode incomodar durante a noite
    O nível de ruído costuma passar despercebido na hora da compra, mas pode fazer diferença quando o aparelho é instalado no quarto. Antes de escolher, vale consultar a informação de ruído fornecida pelo fabricante e verificar os diferentes modos de funcionamento disponíveis. Para dormitórios, escritórios e ambientes de estudo, um equipamento mais silencioso pode proporcionar uma experiência mais confortável. 

  • 8. Inteligência artificial vai além do controle remoto
     Nos aparelhos mais modernos, recursos de inteligência artificial podem ser utilizados para ajustar automaticamente o funcionamento do equipamento. Segundo a fabricante, algoritmos e sensores podem analisar as condições do ambiente e ajustar a rotação do compressor, buscando reduzir oscilações de temperatura e consumo de energia.
    Em alguns modelos, a economia informada é superior a 35% em comparação com equipamentos sem IA. Há também recursos de comando de voz, que permitem controlar determinadas funções sem utilizar as mãos. Segundo a empresa, alguns modelos conseguem captar a posição de onde partiu o comando e direcionar ou afastar o fluxo de ar de acordo com a localização do usuário. O controle por voz offline também é apresentado como um recurso de acessibilidade para pessoas com limitações físicas. 

  • 9. Manutenção influencia o desempenho
    Mesmo um aparelho eficiente precisa de manutenção adequada. A limpeza dos filtros deve seguir as orientações do fabricante, enquanto as revisões periódicas devem respeitar as recomendações específicas de cada equipamento. Filtros sujos podem dificultar a passagem do ar e fazer com que o aparelho trabalhe de maneira menos eficiente. Alguns modelos oferecem lembretes de limpeza e sistemas de autolimpeza para facilitar esse cuidado.

  •  10. Verifique a instalação antes de comprar
    De nada adianta encontrar o aparelho ideal se o imóvel não possui estrutura para recebê-lo. Antes da compra, é importante verificar:
  • espaço para as unidades interna e externa;
  • instalação elétrica adequada e disjuntor exclusivo;
  • ponto de drenagem para a água condensada;
  • distância e desnível entre as unidades;
  • requisitos específicos do modelo;
  • infraestrutura necessária para aparelhos com renovação de ar.
  • A instalação também merece atenção. O ideal é contar com um profissional credenciado e familiarizado com o equipamento escolhido. 

Comprar antes do calor pode evitar dor de cabeça

Com a expectativa de temperaturas elevadas nos próximos meses, antecipar a compra pode significar mais opções de aparelhos e maior disponibilidade de instaladores. Mas o momento da compra é apenas uma parte da decisão. Antes de fechar negócio, é importante calcular a capacidade necessária para o ambiente, comparar o consumo de energia e avaliar recursos que realmente façam sentido para a rotina. Assim, o aparelho deixa de ser escolhido apenas pelo preço e passa a ser analisado pelo custo de uso, conforto, manutenção e adequação ao espaço.

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