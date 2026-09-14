TEMPERATURA NAS ALTURAS

Super El Niño pode provocar calor histórico e encarecer ar-condicionado; veja quando comprar e 10 cuidados antes de escolher o aparelho

Previsão de El Niño forte aumenta a preocupação com as temperaturas no fim de 2026 e início de 2027; eficiência, consumo, filtragem e instalação devem entrar na conta

Perla Ribeiro

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 06:10

Super El Niño pode provocar calor histórico e encarecer ar-condicionado; veja quando comprar e 10 cuidados antes de escolher o aparelho Crédito: Imagem gerada pela IA

O verão ainda nem começou, mas as altas temperaturas já estão no radar de quem pretende comprar um ar-condicionado. A previsão de um El Niño muito forte entre o fim de 2026 e o início de 2027, com possibilidade de intensidade histórica, aumenta a expectativa de procura pelos aparelhos nos próximos meses.

Segundo estimativas recentes da NOAA, há mais de 90% de probabilidade de ocorrência de um Super El Niño no período e 70% de chance de o fenômeno atingir níveis históricos. Com a possibilidade de aumento da demanda, o momento da compra também pode fazer diferença.

Desidratação e golpes de calor 1 de 13

De acordo com Álvaro Ruoso, gerente de Produto da Área de Ar-Condicionado da TCL, o inverno costuma ser um período mais favorável para adquirir o equipamento, quando a procura é menor e há maior disponibilidade de profissionais para a instalação. “Quando as temperaturas estiverem altas, certamente os preços dos condicionadores de ar subirão e a chance de você encontrar um instalador profissional com horários vagos no curto prazo é baixa”, afirma.

Mas escolher um aparelho não envolve apenas encontrar o menor preço. Potência, consumo de energia, tamanho do ambiente, filtragem, ruído, manutenção e recursos tecnológicos também podem interferir no custo e na experiência de uso.

1. Quantos BTUs o ambiente precisa?

A capacidade de refrigeração é um dos primeiros pontos que devem ser avaliados. BTU é a sigla para British Thermal Unit e, no ar-condicionado, indica a capacidade de refrigeração do aparelho. Quanto maior a quantidade de BTUs, maior é a capacidade de retirar calor do ambiente. Um equipamento subdimensionado pode ter dificuldade para atingir a temperatura desejada, principalmente em dias muito quentes. Por outro lado, escolher um aparelho muito potente sem necessidade pode significar um investimento maior. A calculadora de BTUs da TCL pode ser usada para auxiliar nessa definição.

2. Tecnologia Inverter pode ajudar no consumo

Quem pretende deixar o aparelho ligado durante várias horas deve observar o tipo de compressor. Nos modelos Inverter, a velocidade do compressor pode ser ajustada conforme a necessidade de climatização. Diferentemente dos aparelhos convencionais, que trabalham com ciclos mais frequentes de liga e desliga, o sistema busca manter a temperatura com menor oscilação. A tecnologia pode contribuir para a eficiência energética, especialmente em situações de uso prolongado.

3. Eficiência energética pesa na conta de luz

O preço pago no momento da compra não é o único custo envolvido. Como o ar-condicionado pode permanecer ligado por várias horas nos períodos mais quentes, o consumo de eletricidade deve entrar na comparação entre os modelos. Além da classificação energética, alguns aparelhos possuem recursos capazes de adaptar o funcionamento às condições do ambiente. Entre eles está a função AI Eco, presente em determinados modelos, que utiliza inteligência artificial para analisar as condições de temperatura e ajustar o funcionamento do compressor.



4. Ar gelado não significa ar renovado

Um ambiente pode estar refrigerado e, ainda assim, não receber ar externo. Isso acontece porque muitos aparelhos convencionais trabalham principalmente com a recirculação do ar que já está dentro do cômodo. A situação é diferente dos sistemas que possuem renovação ativa. A tecnologia FreshIN, por exemplo, permite captar ar externo, filtrá-lo e introduzi-lo no ambiente. Para quem passa muitas horas em locais fechados, esse tipo de recurso pode ser um diferencial.



5. Filtro também deve entrar na escolha

Não basta observar apenas a capacidade de refrigeração. É importante entender como o aparelho filtra o ar e como os filtros podem ser higienizados. O sistema QuadriPuri, citado pela fabricante, possui quatro etapas de filtragem: pré-filtro, filtro de alta densidade, camada com íons de prata e filtro HEPA. Há ainda modelos com filtros de vitamina C e de catequina, associados pela fabricante a recursos adicionais de tratamento do ar. Independentemente da tecnologia, o consumidor deve verificar como é feito o acesso aos filtros e seguir as orientações do fabricante para limpeza e manutenção.



6. Umidade também interfere no conforto

A temperatura não é o único fator que determina se um ambiente está confortável. A umidade do ar também pode influenciar a sensação térmica. Por isso, recursos que ajudam a controlar as condições internas podem ser interessantes principalmente em regiões onde o calor costuma vir acompanhado de níveis elevados de umidade.



7. O barulho pode incomodar durante a noite

O nível de ruído costuma passar despercebido na hora da compra, mas pode fazer diferença quando o aparelho é instalado no quarto. Antes de escolher, vale consultar a informação de ruído fornecida pelo fabricante e verificar os diferentes modos de funcionamento disponíveis. Para dormitórios, escritórios e ambientes de estudo, um equipamento mais silencioso pode proporcionar uma experiência mais confortável.

8. Inteligência artificial vai além do controle remoto

Nos aparelhos mais modernos, recursos de inteligência artificial podem ser utilizados para ajustar automaticamente o funcionamento do equipamento. Segundo a fabricante, algoritmos e sensores podem analisar as condições do ambiente e ajustar a rotação do compressor, buscando reduzir oscilações de temperatura e consumo de energia.

Em alguns modelos, a economia informada é superior a 35% em comparação com equipamentos sem IA. Há também recursos de comando de voz, que permitem controlar determinadas funções sem utilizar as mãos. Segundo a empresa, alguns modelos conseguem captar a posição de onde partiu o comando e direcionar ou afastar o fluxo de ar de acordo com a localização do usuário. O controle por voz offline também é apresentado como um recurso de acessibilidade para pessoas com limitações físicas.



9. Manutenção influencia o desempenho

Mesmo um aparelho eficiente precisa de manutenção adequada. A limpeza dos filtros deve seguir as orientações do fabricante, enquanto as revisões periódicas devem respeitar as recomendações específicas de cada equipamento. Filtros sujos podem dificultar a passagem do ar e fazer com que o aparelho trabalhe de maneira menos eficiente. Alguns modelos oferecem lembretes de limpeza e sistemas de autolimpeza para facilitar esse cuidado.



10. Verifique a instalação antes de comprar

De nada adianta encontrar o aparelho ideal se o imóvel não possui estrutura para recebê-lo. Antes da compra, é importante verificar:

De nada adianta encontrar o aparelho ideal se o imóvel não possui estrutura para recebê-lo. Antes da compra, é importante verificar: espaço para as unidades interna e externa;

instalação elétrica adequada e disjuntor exclusivo;

ponto de drenagem para a água condensada;

distância e desnível entre as unidades;

requisitos específicos do modelo;

infraestrutura necessária para aparelhos com renovação de ar.

A instalação também merece atenção. O ideal é contar com um profissional credenciado e familiarizado com o equipamento escolhido.

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