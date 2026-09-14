Super El Niño pode provocar calor histórico e encarecer ar-condicionado; veja quando comprar e 10 cuidados antes de escolher o aparelho

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Perla Ribeiro
Publicado em 14 de setembro de 2026 às 06:10
O verão ainda nem começou, mas as altas temperaturas já estão no radar de quem pretende comprar um ar-condicionado. A previsão de um El Niño muito forte entre o fim de 2026 e o início de 2027, com possibilidade de intensidade histórica, aumenta a expectativa de procura pelos aparelhos nos próximos meses.
Segundo estimativas recentes da NOAA, há mais de 90% de probabilidade de ocorrência de um Super El Niño no período e 70% de chance de o fenômeno atingir níveis históricos. Com a possibilidade de aumento da demanda, o momento da compra também pode fazer diferença.
Desidratação e golpes de calor
De acordo com Álvaro Ruoso, gerente de Produto da Área de Ar-Condicionado da TCL, o inverno costuma ser um período mais favorável para adquirir o equipamento, quando a procura é menor e há maior disponibilidade de profissionais para a instalação. “Quando as temperaturas estiverem altas, certamente os preços dos condicionadores de ar subirão e a chance de você encontrar um instalador profissional com horários vagos no curto prazo é baixa”, afirma.
Mas escolher um aparelho não envolve apenas encontrar o menor preço. Potência, consumo de energia, tamanho do ambiente, filtragem, ruído, manutenção e recursos tecnológicos também podem interferir no custo e na experiência de uso.
Comprar antes do calor pode evitar dor de cabeça
Com a expectativa de temperaturas elevadas nos próximos meses, antecipar a compra pode significar mais opções de aparelhos e maior disponibilidade de instaladores. Mas o momento da compra é apenas uma parte da decisão. Antes de fechar negócio, é importante calcular a capacidade necessária para o ambiente, comparar o consumo de energia e avaliar recursos que realmente façam sentido para a rotina. Assim, o aparelho deixa de ser escolhido apenas pelo preço e passa a ser analisado pelo custo de uso, conforto, manutenção e adequação ao espaço.