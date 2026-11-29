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Elaine Sanoli
Publicado em 29 de novembro de 2026 às 17:24
Um jovem de 22 anos morreu na tarde deste domingo (29), após se afogar na Praia do Surf, no bairro de Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).
De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Danilo Oliveira Brandão. A 23ª Delegacia Territorial (DT/Lauro de Freitas) registrou a ocorrência. Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas.
O Corpo de Bombeiros foi procurado pelo CORREIO para fornecer mais informações sobre as circunstâncias do caso, mas não houve retorno.
Danilo mantinha um estilo de vida ativo e praticava diversas atividades físicas, além do surfe, como jiu-jítsu, musculação, skate e futevôlei. Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte do surfista. "Sua alegria e sorriso contagiante permanecerão para sempre em nossos corações. Descanse em paz", escreveu um deles.