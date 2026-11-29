REGIÃO METROPOLITANA

Surfista de 22 anos morre após afogamento em praia de Vilas do Atlântico

Corpo de Danilo Oliveira Brandão foi encontrado neste domingo (29)

Elaine Sanoli

Publicado em 29 de novembro de 2026 às 17:24

A vítima é Danilo Oliveira Brandão Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Um jovem de 22 anos morreu na tarde deste domingo (29), após se afogar na Praia do Surf, no bairro de Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Danilo Oliveira Brandão. A 23ª Delegacia Territorial (DT/Lauro de Freitas) registrou a ocorrência. Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas.

O Corpo de Bombeiros foi procurado pelo CORREIO para fornecer mais informações sobre as circunstâncias do caso, mas não houve retorno.