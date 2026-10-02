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Suspeita de matar guarda municipal após discussão dentro de carro é presa em flagrante na Bahia

Jovem de 19 anos confessou o crime; ela foi presa em Poções

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 19:33

Delegacia de Poções
Delegacia de Poções Crédito: Google Street View

Uma mulher, de 19 anos, foi presa em flagrante nesta sexta-feira (2), suspeita de matar um guarda municipal na cidade de Poções, no sudoeste da Bahia. Caíque dos Anjos Ribeiro, de 32 anos, foi encontrado morto com marcas de tiros na noite de quinta-feira (1º).

De acordo com a Polícia Civil, o corpo da vítima foi localizado no Campo de Aviação, em uma área isolada do município. Após o crime, equipes das polícias Civil e Militar iniciaram buscas pela suspeita.

Durante as buscas, a pistola pertencente ao guarda municipal, que teria sido utilizada no crime, foi encontrada dentro de uma mochila enterrada em um terreno baldio próximo ao local do homicídio.

Segundo a polícia, a jovem confessou ter matado Caíque após uma discussão dentro do carro da vítima. Os dois mantinham um relacionamento amoroso.

A suspeita permanece presa à disposição da Justiça. O caso é investigado pela Delegacia Territorial (DT) de Poções, que apura as circunstâncias do crime e a possível participação de outras pessoas.

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