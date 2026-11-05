CRIME

Suspeito de 19 anos que sequestrou mulher e bebê em destino turístico da Bahia é preso em operação

Homem foi detido com drogas em Arraial d’Ajuda

Wendel de Novais

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 11:13

Suspeito foi preso em Arraial d’Ajuda Crédito: Reprodução

Um homem de 19 anos, investigado por envolvimento no sequestro de uma mulher e da filha dela, ainda bebê, além de um homicídio na região de Porto Seguro, foi preso em flagrante por tráfico de drogas nesta quarta-feira (4), em Arraial d’Ajuda, no extremo sul da Bahia. A prisão ocorreu durante uma operação da Polícia Civil, que também apura a participação dele em uma tentativa de homicídio.

O suspeito era monitorado por equipes de investigação após informações apontarem que ele comercializava drogas na Praça do Hippie e realizava entregas de entorpecentes por meio de uma motocicleta. Durante as buscas no imóvel onde morava, os policiais encontraram 82 porções de cocaína, 32 de maconha e uma de haxixe.

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Também foram apreendidos dinheiro, uma balança, uma arma de choque elétrico e a motocicleta que, segundo a investigação, era utilizada na distribuição das drogas. O homem foi autuado em flagrante por tráfico.

Além da atividade relacionada ao tráfico, o jovem é investigado por participação no sequestro de uma mulher e da filha dela, com menos de um ano de idade, em agosto de 2024, na região de Trancoso, também em Porto Seguro. Na ocasião, policiais militares encontraram a mulher sendo arrastada e agredida por dois homens armados. Segundo a investigação, os suspeitos pretendiam matá-la. A criança havia sido abandonada em uma via pública e também foi localizada pelas equipes.

Um ano depois, em agosto de 2025, a mulher, identificada como Cassiele Costa de Jesus, de 20 anos, foi encontrada morta com ferimentos provocados por golpes de faca na região de Vale Verde, em Arraial d’Ajuda. A Polícia Civil investiga a participação do homem preso no homicídio. O inquérito segue em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime.