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Suspeito de 19 anos que sequestrou mulher e bebê em destino turístico da Bahia é preso em operação

Homem foi detido com drogas em Arraial d’Ajuda

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 11:13

Suspeito foi preso em Arraial d’Ajuda
Suspeito foi preso em Arraial d’Ajuda Crédito: Reprodução

Um homem de 19 anos, investigado por envolvimento no sequestro de uma mulher e da filha dela, ainda bebê, além de um homicídio na região de Porto Seguro, foi preso em flagrante por tráfico de drogas nesta quarta-feira (4), em Arraial d’Ajuda, no extremo sul da Bahia. A prisão ocorreu durante uma operação da Polícia Civil, que também apura a participação dele em uma tentativa de homicídio.

O suspeito era monitorado por equipes de investigação após informações apontarem que ele comercializava drogas na Praça do Hippie e realizava entregas de entorpecentes por meio de uma motocicleta. Durante as buscas no imóvel onde morava, os policiais encontraram 82 porções de cocaína, 32 de maconha e uma de haxixe.

Suspeito foi preso em Arraial d’Ajuda

Suspeito foi preso em Arraial d’Ajuda por Reprodução
Suspeito foi preso em Arraial d’Ajuda por Reprodução
Suspeito foi preso em Arraial d’Ajuda por Reprodução
Suspeito foi preso em Arraial d’Ajuda por Reprodução
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Suspeito foi preso em Arraial d’Ajuda por Reprodução

Também foram apreendidos dinheiro, uma balança, uma arma de choque elétrico e a motocicleta que, segundo a investigação, era utilizada na distribuição das drogas. O homem foi autuado em flagrante por tráfico.

Além da atividade relacionada ao tráfico, o jovem é investigado por participação no sequestro de uma mulher e da filha dela, com menos de um ano de idade, em agosto de 2024, na região de Trancoso, também em Porto Seguro. Na ocasião, policiais militares encontraram a mulher sendo arrastada e agredida por dois homens armados. Segundo a investigação, os suspeitos pretendiam matá-la. A criança havia sido abandonada em uma via pública e também foi localizada pelas equipes.

Um ano depois, em agosto de 2025, a mulher, identificada como Cassiele Costa de Jesus, de 20 anos, foi encontrada morta com ferimentos provocados por golpes de faca na região de Vale Verde, em Arraial d’Ajuda. A Polícia Civil investiga a participação do homem preso no homicídio. O inquérito segue em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime.

O suspeito foi encaminhado à 2ª Delegacia Territorial de Arraial d’Ajuda, responsável pela investigação, e permanece custodiado à disposição da Justiça.

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