Suspeito de agredir companheira com facão na Bahia é preso em São Paulo

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Elaine Sanoli
Publicado em 22 de outubro de 2026 às 21:40
Um homem de 31 anos, investigado por tentativa de feminicídio contra a ex-companheira, de 20 anos, foi preso na terça-feira (20), no estado de São Paulo. O crime ocorreu no dia 7 de setembro deste ano, no povoado de Queimadas, na zona rural de Iaçu, no interior da Bahia.
Segundo as investigações, o suspeito atacou a vítima com golpes de facão, provocando ferimentos graves. A mulher precisou ser transferida para uma unidade hospitalar em Feira de Santana, onde permaneceu internada. Após o crime, o homem fugiu para São Paulo.
A prisão foi realizada em uma ação conjunta da Delegacia Territorial de Iaçu e da Polícia Civil de São Paulo. O suspeito permanece custodiado à disposição da Justiça.