VIOLÊNCIA

Suspeito de agredir companheira com facão na Bahia é preso em São Paulo

Homem é investigado por agredir a ex-companheira com golpes de facão em Iaçu; vítima ficou gravemente ferida

Elaine Sanoli

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 21:40

Polícia Civil Crédito: Polícia Civil

Um homem de 31 anos, investigado por tentativa de feminicídio contra a ex-companheira, de 20 anos, foi preso na terça-feira (20), no estado de São Paulo. O crime ocorreu no dia 7 de setembro deste ano, no povoado de Queimadas, na zona rural de Iaçu, no interior da Bahia.

Segundo as investigações, o suspeito atacou a vítima com golpes de facão, provocando ferimentos graves. A mulher precisou ser transferida para uma unidade hospitalar em Feira de Santana, onde permaneceu internada. Após o crime, o homem fugiu para São Paulo.