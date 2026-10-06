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Suspeito de assaltar casa lotérica é preso na Bahia

Homem foi detido três anos após crime em Eunápolis; ele teria dirigido veículo utilizado para garantir a fuga dos envolvidos após roubo

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 18:28

Suspeito de assaltar casa lotérica é preso na Bahia
Suspeito de assaltar casa lotérica é preso na Bahia Crédito: Reprodução

Um homem, de 23 anos, foi preso nesta terça-feira (6), suspeito de participar de um assalto contra uma casa lotérica na cidade de Eunápolis, no extremo sul da Bahia. O crime aconteceu em julho de 2023.

De acordo com a Polícia Civil, o estabelecimento, localizado na Rua Cristóvão Colombo, no bairro Pequi, foi invadido por homens armados no dia 13 de julho.

Na ocasião, os suspeitos chegaram ao local em um Ford Fiesta preto e renderam funcionários e clientes. Durante o assalto, um dos envolvidos efetuou um disparo contra a vidraça de segurança de um dos guichês para conseguir acessar os caixas e o cofre da lotérica.

Segundo as investigações, o homem preso nesta terça teria atuado como motorista do grupo. Ele teria permanecido nas proximidades do estabelecimento durante o assalto para garantir a fuga dos demais envolvidos e o transporte dos valores roubados.

Outros suspeitos foram identificados durante as investigações e parte do dinheiro levado no assalto foi recuperada e devolvida ao estabelecimento. O homem, no entanto, teria fugido antes da conclusão do inquérito.

A Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do suspeito, que foi autorizada pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis e cumprida por equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR).

O homem é investigado pelos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, além de corrupção de menores. Ele permanece preso à disposição da Justiça.

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