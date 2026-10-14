SEGURANÇA

Suspeito de atirar contra policiais federais no Aeroporto de Guarulhos é preso na Bahia

Homem tinha dois mandados de prisão em aberto e tentou fugir de carro durante operação policial em Governador Mangabeira

Elaine Sanoli

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 20:24

A ação contou com a participação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado na Bahia (FICCO-BA) Crédito: Divulgação

Um homem suspeito de integrar uma organização criminosa e de atirar contra agentes federais no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, foi preso na tarde desta quarta-feira (14), no município de Governador Mangabeira, no Recôncavo Baiano. O crime teria ocorrido no dia 31 de julho deste ano.

De acordo com as autoridades policiais, o suspeito possuía dois mandados de prisão em aberto. Durante a operação, o homem tentou fugir em um veículo modelo Chevrolet Montana, mas foi cercado e preso pelos agentes.

A ação contou com a participação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado na Bahia (FICCO-BA), do Grupo de Investigações Sensíveis da Polícia Federal em São Paulo (GISE-SP) e da 27ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM).

A troca de tiros ocorreu em julho deste ano. Os criminosos tentavam acessar a área restrita do terminal em quatro veículos para retirar pacotes de drogas, quando foram surpreendidos pelos policiais, que impediram a ação.