CRIME

Suspeito de dopar vítimas e aplicar golpes bancários é preso no sul da Bahia

Suspeito, que trabalha como marceneiro, se apossava de celulares e cartões bancários e realizava transferências e outras operações financeiras sem autorização

Elaine Sanoli

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 17:13

Polícia Civil Crédito: Polícia Civil

Um homem de 23 anos foi preso neste sábado (15), em Itabuna, no sul da Bahia, suspeitos de crimes patrimoniais praticados após a administração de substâncias que provocavam perda de consciência ou desorientação das vítimas. As investigações apontam que, após incapacitar as vítimas, o suspeito, que trabalha como marceneiro, se apossava de celulares e cartões bancários e realizava transferências e outras operações financeiras sem autorização.

O caso mais recente envolve uma professora de 68 anos, que passou mal após ingerir alimento no apartamento onde o investigado prestava serviços de marcenaria. Segundo as investigações, após a administração da substância, a vítima perdeu os sentidos e precisou ser socorrida para uma unidade hospitalar, onde permaneceu internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Durante o período em que ela estava incapacitada, foram identificadas movimentações bancárias superiores a R$ 40 mil, além de tentativas de realização de outras transações.

A apuração identificou ainda outros dois casos com características semelhantes. Em uma das ocorrências, um homem de 42 anos relatou ter ingerido um chá preparado pelo investigado sob a justificativa de que estava gripado. Após consumir a bebida, perdeu a consciência e só despertou no dia seguinte, ainda desorientado. Ao recuperar o acesso à conta bancária, constatou que R$ 7.890 haviam sido retirados por meio de transferências via Pix. Parte dos valores foi enviada para uma conta bancária vinculada ao investigado e o restante para contas de terceiros.

Em outro caso, registrado em 2025, um homem de 53 anos relatou ter perdido a consciência após consumir bebidas na companhia do investigado. A vítima despertou no dia seguinte em uma unidade hospitalar e constatou o desaparecimento do celular e de cartões bancários. Após recuperar o acesso aos aplicativos, verificou que os cartões haviam sido utilizados para compras não autorizadas que totalizaram aproximadamente R$ 19,8 mil. Segundo o registro policial, parte das conversas posteriores entre a vítima e o investigado indicou uma admissão da prática e uma promessa de ressarcimento.

Durante as investigações relacionadas ao caso mais recente, investigadores apreenderam objetos que serão submetidos à análise pericial, incluindo um aparelho celular, produtos alimentícios e suplementos encontrados na residência. Também foram apreendidos dois aparelhos celulares e um veículo durante o cumprimento das medidas judiciais. O material deverá contribuir para o aprofundamento da investigação e para a análise da dinâmica dos crimes.